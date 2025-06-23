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東灣科技公司Epikso歧視美國勞工 遭罰7萬元

編譯林思牧／綜合報導
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H-1B簽證爭議事件獲得庭外和解，東灣科技公司Epik Solutions同意因涉嫌「歧視美國勞工」而支付罰款7萬多元。

聖荷西信使報報導，聯邦司法部宣布與加州科技公司Epik Solutions達成和解協議，就其涉嫌歧視性招聘行為達成和解，該行為優先考慮外國人士而非美國人士。

司法部民權部門於今年2月指控這家總部位於舊金山灣區的公司（又稱Epikso）非法歧視美國人，偏袒外國H-1B簽證人士。據稱，Epikso的招募人員經常雇用持有H-1B臨時簽證的外國員工，而非美國人士，這違反了美國移民和國籍法中移民和雇員權利條款的規定。

司法部民權事務助理部長迪隆（Harmeet K. Dhillon）說：「參與此類歧視的公司已經意識到，聯邦政府對美國勞動力保護視而不見的時代已經結束了。保護美國工人免受非法歧視是該部門的首要任務。」

Epikso為銀行、能源、生物技術、教育甚至聯邦政府等多個行業提供由人工智慧驅動的業務管理軟體平台。該公司與亞馬遜網路服務（AWS）、微軟、Google雲端、Salesforce和甲骨文等知名公司建立了合作夥伴關係。根據該公司的領英（LinkedIn）資料，公司在9個地點擁有約170名員工，其中超過一半居住在印度。

司法部表示，作為和解協議的一部分，Epikso將向聯邦財政部支付7萬1916元的民事罰款，並在60天內接受培訓、修改其雇傭政策，並停止發布非法排除美國工人就業機會的招聘廣告。

這項和解協議是美國司法部重啟「保護美國工人倡議」（Protecting US Workers Initiative）以來的首例。該倡議旨在針對歧視美國工人的美國公司，對其進行調查並採取執法行動。司法部網站稱，該倡議最初於2017年啟動，禁止基於公民身份、移民身份和國籍進行雇傭、解雇和招聘，不僅保護美國公民，還保護已入籍的美國公民、美國國民、合法永久居民、難民和其他獲得庇護者。

司法部 歧視 H-1B

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