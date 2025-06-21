新創公司「基因檢測」篩檢健康後代 矽谷掀風潮

許多夫婦採用矽谷基因檢測新創公司服務，希望能幫助他們篩檢出健康後代。(示意圖，取材自Pexels網站)

多基因檢測新創公司可稱是矽谷 最大嘗試：承諾讓後代子孫更健康、更聰明，卻也引發大眾對科學和理性與潛在傷害的深層爭議。

「舊金山 標準報」報導，基因檢測新創公司「Orchid」可對基因進行篩檢，每個胚胎收費達2500美元，用於檢測由多種基因共同作用導致的複雜疾病、例如躁鬱症或阿茲海默症。然而，研究顯示，為多基因疾病進行風險評估，仍是一場賭注，結果可能隨機但不一致，給家長帶來危險的控制幻想。

史丹福大學生物倫理學與法律教授格瑞里(Hank Greely)曾教導過Orchid創辦人司迪基(Noor Siddiqui)，他認為，多基因風險評估「未經證明、無法證實、不清楚」(unproven, unprovable, unclear)，採用其來選擇胚胎的夫婦浪費金錢。他告訴「舊金山標準報」，他以前的學生司迪基非常聰明，但很可能操之過急。

但是，盡管科學家普遍對基因檢測存疑，但在過去五年內，包括沃西基(Anne Wojcicki)、奧特曼(Sam Altman)、伯特林(Vitalik Buterin)等科技界投資重量級人物，已經投資數百萬美元，給多家直接面向消費者的多基因檢測新創公司，例如Orchid、Nucleus與Genomic Prediction。就像是一個對未來的賭注：花費數千美元，生技公司就能篩檢胚胎，檢查DNA ，並為未來孩子預測各種疾病的機率，從吸毒成癮到肥胖，有些甚至可估算胎兒智商。

和大部分篩檢單基因疾病的基因檢測技術不同，Orchid這家快速成為矽谷菁英首選檢測服務公司，可掃描胚胎、檢測二型糖尿病與發炎性腸道疾病等多基因疾病。Orchid會向父母發送一份線上報告，評估每個胚胎患有這些疾病的遺傳風險。父母須自行決定，可以承受哪些風險，哪些胚胎值得植入，以及哪些檢測準確。

然而，由於科學上的不確定性，大部分一般醫生選擇不檢測DNA以獲得多基因風險評估。但這並未阻止創投支持的新創公司，將評估直接交到消費者手上。Orchid於2023年公開推出胚胎檢測服務、Nucleus則於2024年開始進行全基因組分析。

據報導，馬斯克(Elon Musk)至少有一個孩子採用Orchid多基因檢測；長壽極端主義者強森(Bryan Johnson)曾表達對Nucleus的支持；Coinbase執行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)則在公司網站上一篇文章寫道，多基因檢測是朝醫學發展方向邁出一步，不再只有管理慢性病，而是預測與預防。