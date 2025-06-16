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矽谷科技 有助解決加州失蹤案件

編譯林思牧／綜合報導
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2016年5月25日被人持槍綁架的15歲女孩珀爾平森（Pearl Pinson）。（聖塔芭芭拉縣警局提供）
2016年5月25日被人持槍綁架的15歲女孩珀爾平森（Pearl Pinson）。（聖塔芭芭拉縣警局提供）

過去十年中灣區失蹤人口有減少，矽谷在加州人口失蹤案件趨勢中扮演重要角色。可惜灣區仍有數以千計的人尚未尋獲。

聖荷西信使報報導，15歲的珀爾平森（Pearl Pinson）在瓦利賀上學途中失蹤，至今已有九年。對她的父親詹姆斯（James Pinson）來說，這份傷痛如同女兒失蹤的那個早晨一樣歷歷在目。「那個日期永遠銘刻在我的腦海裡，那是我最後一次見到她。」

去年全美國平均每天有163人失蹤，其中19人在加州，灣區則是每天3人。但令人鼓舞的跡象表明，科技以及為遏制濫用科技引誘和掠奪弱勢群體而做出的努力，或許正在讓這類令人心碎的失蹤案件有所減少。

從2014年到2024年，全美每十萬人失蹤人口通報率下降了21%。在加州，這一數字下降了23%，而在灣區九縣的下降幅度更為顯著，下降了38%。失蹤人口報告數量的下降主要集中在涉及18歲以下兒童的案件。過去十年，全美失蹤人口報告的四分之三和加州失蹤人口報告的三分之二都與18歲以下兒童有關。

全國範圍內，18歲以下兒童失蹤報告數量下降了24%，而涉及成年人的失蹤報告數量上升了6%。在加州，兒童失蹤報告數量下降了28%，而成年人失蹤報告數量上升了5%。

聖荷西市警局公共資訊官加里貝（Jorge Garibay）表示，自2017年以來，失蹤人數的下降趨勢部分歸因於2020年的新冠疫情以及隨後幾年持續的活動限制。但此後，這一趨勢一直持續。加里貝表示，科技改善了失蹤人口重聚工作，通常可以縮短失蹤人口的失蹤時間，並可能減少正式通報的數量。

加里貝說：「這包括社交媒體等面向公眾的平台，在這些平台上，求助電話或宣傳貼文可以迅速獲得關注，並動員社區支持。」

加州公路巡警局（CHP）的「瀕危失蹤警報」和聖塔克拉拉縣的AlertSCC等系統提供了額外的外展管道，在關鍵時刻向公眾發送地理定位警報。智慧型手機和車輛的GPS功能也使家人或護理人員能夠即時追蹤失蹤人員的行蹤或共享位置數據，有時甚至在需要執法部門干預之前就能實現重聚。

加州 灣區 聖荷西

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