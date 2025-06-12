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谷歌持續裁員發出「買斷」 要求遠距員工進辦公室

編譯林思牧／綜合報導
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谷歌2023年1月大裁員至今，員工心頭上的陰影仍揮之不去。 (谷歌地圖)
谷歌2023年1月大裁員至今，員工心頭上的陰影仍揮之不去。 (谷歌地圖)

谷歌Google於10日向多個部門的員工提供自願離職計畫（buyouts，又稱買斷），顯示公司還在繼續縮編。此外，公司也進一步要求員工返回辦公室上班。

灣區多家媒體報導，谷歌向多個部門的員工提供買斷計畫，包括知識和資訊部門（knowledge and information，簡稱K&I）、中央工程部門（central engineering）以及行銷（marketing）、研究（research）和傳播（communications）團隊的員工。

這次的買斷計畫是谷歌最新的裁減員工舉措。自2023年裁員1萬2000人以來，Google一直在分批進行裁員。媒體無法確認有多少員工受到了最新一輪買斷計畫的影響。另外，一些團隊還要求居住在辦公室50哩以內的遠距工作員工返回辦公室。

K&I 部門約有2萬名員工。該部門於去年10月進行了重組，最終由谷歌高層福克斯 (Nick Fox) 接掌。福克斯10日發布了一份備忘錄，表示未達預期標準的員工可以考慮接受買斷，而那些對自己的工作成果感到滿意且表現優秀的員工則可以繼續留在公司。

此前，Google財務長阿什肯納齊 (Anat Ashkenazi) 於10月表示，隨著Google在2025年擴大人工智慧基礎設施支出，她的首要任務之一是進一步削減營運成本。谷歌也正在徹底改造一個廣受歡迎的內部學習平台，專注於教導員工如何在工作中使用現代人工智慧工具，從一些錦上添花的專案轉向更注重業務必需的產品。

作為人力營運買斷的一部分，中高階員工可獲得最多14周薪資的遣散費，並且每服務滿一年還可額外獲得一周的遣散費。谷歌因2023年1月裁員6%而面臨強烈反彈後，公司轉向先用買斷的裁減模式。當時員工表示，他們存取公司系統的權限突然被意外切斷，其中一些是長期員工、業績突出的員工，或正在休病假或產假的員工。

谷歌 Google 人工智慧

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