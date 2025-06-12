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將聯手Meta開發「超級智能」 Scale AI汪滔爭議多

編譯廖宜怡／綜合報導
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獲查克柏格欽點領導Meta「超級智能」開發計畫的汪滔。（美聯社）
獲查克柏格欽點領導Meta「超級智能」開發計畫的汪滔。（美聯社）

傳出將領導Meta「超級智能」（superintelligence）研究實驗室的Scale AI共同創辦人汪滔（Alexandr Wang）是一位爭議性人物，他經常在華府高談闊論人工智慧的生存風險問題，另一方面則遭人質疑有盜竊員工薪資之嫌。

多家媒體報導，Meta將斥資近150億美元收購Scale AI 49%股份，汪滔將透過Meta的投票權保留對Scale AI的控制權，同時繼續擔任Scale AI執行長，未來「超級智能」實驗室的大部分工作將交由Scale AI負責。

SFGate報導，現年28歲的汪滔19歲時與他人共同創辦Scale AI，24歲就成為億萬富翁。汪滔雇用全球數以萬計零工（gig worker）來創建、清理和標記數據，讓Scale AI得以透過出售大量訓練數據給Meta、OpenAI和Anthropic等公司獲利。

然而，Scale AI在美國國內外都引發不少爭議。華盛頓郵報在2023年的一篇報導中採訪了36名「任務執行者」（taskers），其中34人表示，他們在完成Scale AI交付的工作後，Scale AI平台的付款不是被拖延、減少，就是被取消。

去年12月，一項針對Scale AI、汪滔及其他人工智慧企業高層的訴訟在舊金山高等法院提出，訴訟稱「Scale AI是支撐生成式人工智慧行業的骯髒黑手」，並指控Scale AI存在薪資盜竊等違法行為。Scale AI發言人當時表示，公司沒有不法情事，並自誇為他們工作的雇員能獲賺取靈活的額外收入。

汪滔今年初出席了川普的就職典禮，並在華盛頓郵報上刊登全版廣告向川普致意。他在隨附的信件中說：「還有很多工作要做，但有合適的團隊可以助您應對這一挑戰，並確保我們繼續保持領先地位。Scale AI隨時準備好成為您和聯邦政府的合作夥伴，幫助美國贏得這場人工智慧之戰。」

如果Scale AI與Meta的交易能順利完成，汪滔未來可能有機會和查克柏格平起平坐。這兩位科技企業執行長都擁有雄厚資金、都是人工智慧領域的知名人物、都志在拉攏與川普政府的關係，也因此都飽受爭議。

SFGate稱，在資金氾濫、政治立場搖擺不定的2025年灣區科技業，汪滔和查克柏格的組合可說是絕配。

AI 人工智慧 Meta

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