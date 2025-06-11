受野火啟發 南加大大三生災害應變程式 蘋果設計賽獲獎

Marina lee獲獎後第一時間在LinkedIn平台分享了自己的喜悅。（取自LinkedIn平台）

Swift Student Challenge 是App le每年舉辦的程式設計競賽，邀請全球學生以直覺易學的Swift語言在Xcode中打造互動式App Playground，激發創意與技術潛能。今年共有來自38個國家與地區的350名入圍作品，其中50位傑出獲獎者已獲邀至Apple Park，參加6月9日至11日舉行的全球開發者大會（WWDC）。

南加州大學 大三生Marina Lee以其專為長者與弱勢族群打造的「EvacuMate」應用程式脫穎而出，獲得機會親赴現場與Apple工程師交流，分享她在災難應變領域的獨到見解與設計理念。

Marina生長於洛杉磯，自小便耳濡目染加州的野火威脅。今年冬季她在北加州探親時，祖母突然接到緊急疏散通知，對如何打包與應變一無所知。那通焦急的求助電話，讓Marina決心設計一款操作簡單、資訊完整的災難應變工具。

Marina說：「我想讓像我阿嬤這樣不擅長高科技的長者，也能輕鬆上手。」

EvacuMate具備三大核心功能：一、緊急打包清單（可自訂衣物、藥品、重要文件等）；二、文件掃描與上傳（整合相機與相簿，將身分證、醫療卡等文件存至 App）；三、聯絡人快速導入（串接手機通訊錄，一鍵通知家人或緊急聯絡人）。此外，她還納入空氣品質查詢和急救物資組裝指南，並規畫多國語言切換，照顧不同語系的使用者。

「我非常興奮能被選為2025年Swift Student Challenge的傑出勝者(Distinguished Winner）！」Marina在收到入選通知時，第一時間就透過Linkedin平台分享了她的喜悅和感謝。

展望未來，Marina希望EvacuMate能與當地政府和非營利組織合作，整合緊急避難所位置與即時疏散路線。她正與USC Women in Engineering及Citro Tech組織合作，舉辦社區工作坊，培訓年長者與少數族裔社區使用者。

WWDC期間，Marina將與Apple工程師面對面討論無障礙設計與多語系擴充，並在實驗室獲得寶貴回饋。

除了 EvacuMate，本屆Swift Student Challenge還有保留日本百年撲克牌技藝的Hanafuda Tactics（作者Taiki Hamamoto）、結合天文觀測與社群互動的BreakDownCosmic（作者Luciana Ortiz Nolasco），以及離線學習平台AccessEd（作者Nahom Worku）等作品。

Apple致力於扶植新世代開發者，過去五年已培育數千名Swift Student Challenge參與者。而Marina Lee設計的EvacuMate不僅彰顯本地需求，更有機會在全球災害應變中發揮關鍵影響。