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聖塔克拉拉大學SCDI 展示教育融合科技

記者龔玥／聖荷西報導
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聖塔克拉拉大學SCDI帶來更多創新項目。（圖由聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉大學SCDI帶來更多創新項目。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

近日，一場探索與創新的旅程於聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）Sobrato校區展開，展示了這座大學在科技、教育與醫療應用領域的領先地位。Sobrato校區內的「數據與資訊學院」（SCDI）特別邀請理事會成員及地方領袖參訪，見證這個以跨學科合作為核心的創新空間。

SCDI設有多個先進實驗室與協作空間，能夠促進本科生與研究生在資料科學、工程、健康科技等領域的實踐與探索。幫助學生發現問題、設計解方、並將構想轉化為現實的地方，讓創意成為實實在在的社會貢獻。

其中，「評估癱瘓患者認知疲勞的個性化輔助機器人系統」由師生團隊共同進行，結合機器人學、人工智慧與神經科學，探索如何透過機器人協助癱瘓患者完成日常活動，例如備餐、取物，同時監測並分析患者的認知負荷狀況。該系統的設計不僅聚焦於功能性，更考量了患者的心理與行動負擔，目標是提升生活品質，並為未來復健科技鋪路。

聖塔克拉拉市一直致力於推動創新與教育資源的結合，而SCDI正是這種願景的縮影。此次參訪不僅加深了市府與大學的合作互信，也為未來共同推動地方創新政策、培養下一代STEM人才打下良好基礎。

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