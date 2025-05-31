Google退出房地產市場 承諾「建1.5萬套房」恐不會兌現

隨著Google逐步撤出房地產市場，其承諾建造的1萬5000套住房可能難以兌現；示意圖。(取材自Pexels)

據「信使報」（Mercury News）報導，Google 之前做出的10億美元住房承諾取決於該公司園區的大規模擴建。現在，隨著Google整合辦公空間，這一承諾正在破滅。

當Google在2019年承諾出資10億美元解決灣區 住房短缺問題時，該計劃取決於公司自身在矽谷 的擴張。但六年後的今天，隨著Google放棄增加灣區辦公面積的計劃，其承諾的住房也可能受到威脅。

Google承諾提供的大部分住房不是現金（雖然也有一些），而是土地。具體來說，公司在矽谷控制的價值7億5000萬美元的郊區辦公園區將被重新規劃為4個新的多功能社區，可容納1萬5000套不同收入水平的住房，這些住房將圍繞交通、零售和公園而建。這是通過企業土地儲備實現的城市化。

Google本周證實正在尋求出售Middlefield Park，該地塊位於Google山景城（Mountain View）總部附近，占地40英畝，原計劃建設成為一個高密度、以交通為導向的街區，擁有1900套住宅、一個輕軌站和10英畝的公共公園。該計劃是Google與市政府簽訂的2022年開發協議的一部分，在該協議中，Google還同意出讓2.4英畝的土地，價值5300萬美元，用於建設多達380個單元的經濟適用房。

這塊土地尚未移交給市政府，現在還不清楚是否會移交。

如果Google希望按照2022年的計劃進行開發，那麼任何買家都必須遵守Google目前的開發協議；2022年的計劃明確規定捐贈經濟適用房用地，並額外提供1900萬美元的社區福利，如公共停車場和零售補貼。

隨著Google退出房地產市場，它還會建造其承諾的1萬5000套住房嗎？