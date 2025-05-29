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美洲中工會舊金山分會 6/7年會聚焦AI落地關鍵

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第 46 屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。（主辦單位提供）
美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第 46 屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。（主辦單位提供）

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第 46 屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。

大會主題「AI for Everyone: Shaping Tomorrow's World」，匯聚了來自頂尖科技企業的領袖、學術界的先驅以及創新領域的藝術家，共同剖析 AI 應用的挑戰與契機。

下午的議程將由新思科技（Synopsys）副總裁 Brandon Wang 以「重新設計工程方法：駕馭 AI 驅動的智能系統之未來（Re-Engineering Engineering:Navigating the Future with AI-Driven Intelligent Systems）」為題揭開序幕。

緊接著AG2（原 AutoGen）執行長暨創辦人、賓州州大助理教授 Dr. Qingyun Wu 將帶來「協同智能：使用 AG2 建構高效 AI 代理（Orchestrating Intelligence: Building Effective AI Agents with AG2）」的演講。

此外來自 Wavv 的音樂工程主管 Alexander H. Wong 將帶來題為「演算法的繆斯：探索音樂、數學與機器智能的融合（The Algorithmic Muse: Exploringthe Fusion of Music, Math, and Machine Intelligence）」的創新視角。

在 AI 代理的企業實務應用方面，AgilePoint 執行長暨共同創辦人 Jesse Shiah 將深入剖析「實現 AI 的下一件大事：企業級即時 AI 代理系統（Enabling The Next Big Thing in AI: Enterprise-Ready Real-Time Agentic Systems）」。

除了個人演講，下午還有兩場跨領域專家座談。討論不會只是技術細節，而是從更多元角度切入，比如投資人現在怎麼看 AI 新創？成功的 AI 項目背後有哪些關鍵？在一個失敗率極高的產業裡，我們又該如何從錯誤中學習？

另一個熱門話題則是資安—AI 本身可以保護系統，但也可能成為新的攻擊目標，這之間的平衡怎麼拿捏？這些討論不只是技術問題，更牽涉到市場趨勢與企業決策。

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（Chinese Institute of Engineers, San Francisco Bay Area Chapter, CIE-SF）是一個致力於推動科技發展、促進專業交流的非營利組織。透過舉辦年度大會、研討會及各類學術活動，為工程師、科學家及科技創業者提供了一個分享知識、拓展人脈及探索合作的卓越平台。更多細節請參考活動網站及報名連結，網址：https://conference.cie-sf.org/。

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