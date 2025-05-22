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OpenAI收購蘋果傳奇設計師公司 聯手艾夫打造夢幻AI硬體

編譯廖宜怡／綜合報導
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OpenAI宣布以65億美元收購iPhone傳奇設計師艾夫的新創公司io Products，並由艾夫領導一項新硬體計畫。（美聯社）
OpenAI宣布以65億美元收購iPhone傳奇設計師艾夫的新創公司io Products，並由艾夫領導一項新硬體計畫。（美聯社）

人工智慧企業OpenAI 21日宣布，將以65億美元收購由蘋果iPhone傳奇設計師艾夫（Jony Ive）共同成立的產品工程公司io Products，並由艾夫領導OpenAI一項新硬體計畫。

美聯社報導，艾夫在蘋果工作了27年，以一絲不苟的設計美學聞名，塑造出獨特的文化時代精神。在喬布斯（Steve Jobs）於1997年重返蘋果後，艾夫創造出他最具影響力的作品，兩人建立了合作夥伴關係，推出包括iPhone在內等一系列改變遊戲規則的產品。

美聯社稱，OpenAI的新計畫將使艾夫成為人工智慧產業的先鋒，這項計畫可能是繼iPhone之後科技界最大的變革。

研究與顧問公司Gartner分析師德凱特（Chirag Dekate）表示，OpenAI尚未透露將生產哪種新產品，但預測會走「人工智慧具象化」（physical AI embodiments）路線，即讓生成式人工智慧科技走出電腦螢幕，透過例如汽車、人形機器人或競爭對手谷歌和Meta正在開發的人工智慧眼鏡，以其他具體形象出現。

OpenAI表示，其執行長奧特曼（Sam Altman）自2023年以來一直悄悄與艾夫及其設計公司LoveFrom合作。艾夫和奧特曼在21日發表的聯合聲明中說：「顯然，我們開發、設計和製造新系列產品的企圖心，需要一家全新的公司才能實現。」

根據紀錄，艾夫2023年9月與他人在德拉瓦州共同創辦io Products，並於2024年4月在加州註冊。OpenAI表示，根據去年年底與io Products簽定的合作協議，他們已經擁有io Products 23%的股份，現在將為此次收購再支付50億美元。

OpenAI表示，艾夫不會成為其員工，LoveFrom也將保持獨立，但會「深入承擔OpenAI和io Products的設計和創意責任」。OpenAI和LoveFrom兩家公司都位於舊金山。

OpenAI的新io Products部門將由公司資深高層威林德（Peter Welinder）領導。威林德在OpenAI創立初期負責研發機器人，最近擔任「新產品探索」團隊副總裁，深入研究硬體、機器人和其他項目。

美聯社表示，艾夫之所以為其創辦的公司取名LoveFrom，是受到喬布斯的觀察啟發，即「讚美人類的一種方式是用大量的關懷與愛創造事物」。

AI OpenAI 人工智慧

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