我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

18台灣新創團隊登陸矽谷 展示技術成果

記者夏彥、江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣新創勇闖美國，18家團隊登陸矽谷 ，在經文處舉辦投資交流會。（記者夏彥／攝影）
台灣新創勇闖美國，18家團隊登陸矽谷 ，在經文處舉辦投資交流會。（記者夏彥／攝影）

台灣新創實力再度發光發熱。經濟部中小企業署支持、TACC+主辦的「2025 SelectUSA後台灣新創論壇暨記者會」5月15日在駐舊金山台北經濟文化辦事處駐館登場。此活動匯聚18家甫參與美國「SelectUSA 投資高峰會」的台灣優秀新創團隊，向矽谷投資人與創業生態圈展示最新技術成果與國際化布局。

今年美國商務部主辦的第11屆「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit)5月11日至14日在華府舉行，台灣由行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝率官方及業界代表團出席，共138家台灣廠商參與，蟬聯本屆峰會最大規模代表團。

郭智輝在峰會期間，針對台美雙邊業者強化布局，進一步開發並行銷全球市場，以及新創企業加強技術、募資與市場合作等課題，與團員分享交流。郭智輝肯定台灣新創企業的表現，並期許新創企業勇於向外拓展，特別應擴大運用台灣優異的醫療水準與頂尖的科技實力，鎖定全球80億人口的大健康市場，掌握重要商機。

「2025 SelectUSA後台灣新創論壇暨記者會」首場則由矽谷投資人進行對談。隨後來自AI醫療、生技製藥、智慧製造、循環經濟等多元領域的台灣新創公司輪番上台簡報，展現令人驚豔的技術實力與市場潛力。活動最後以記者會進行深度交流，為新創企業與潛在投資者提供一對一接觸機會。

台灣今年在SelectUSA高峰會表現亮眼。全球共48家企業入選Tech分組決賽，台灣貢獻9家，超越印度、南韓、以色列、英國等國，再度蟬聯全球入選隊數最多國家。其中「神瑞人工智慧」（DeepRad.AI）與「張量科技」（Tensor Tech）雙雙奪得全球第三名，「精準智能」（Precise Big Data）更一舉拿下第二名佳績，展現台灣在AI與精準醫療領域的強勁競爭力。

神瑞人工智慧以AI輔助低劑量肺部斷層掃描（LDCT），提升早期肺癌與心血管疾病篩檢效率，成為高齡化社會下健康監測的創新解方；張量科技則以全球首創三軸球型馬達，為航太、科研市場開拓全新應用場景；精準智能開發出結合生成式AI與臨床應用的心電圖解讀技術，能在四分鐘內完成分析並自動生成診斷報告，準確率高達98%。

本次入選的其餘台灣團隊也在各自領域展現創新實力，包括太空級抗氧化保健品、便攜式止痛科技、模擬醫療訓練平台、聚氨酯泡棉循環包材、非侵入式健康監測技術、以及水產性別控制生技等。

論壇結束後，代表團將前往矽谷與多家創投機構、加速器、顧問公司進行進一步鏈結，隨後移師洛杉磯參加Select LA/TW活動，深化與美國當地生態圈的長期合作關係。

AI 郭智輝 矽谷

上一則

蘇啟深：打破沉默公開對話 才能擊退乙肝

下一則

灣區首支WNBA 金州女武神隊升旗 女子職業運動邁新紀元

延伸閱讀

台商來美投資 德州成重點 林佳龍、郭智輝先後到訪

台商來美投資 德州成重點 林佳龍、郭智輝先後到訪
黑白集／公私不分 郭智輝是商人還是經濟部長

黑白集／公私不分 郭智輝是商人還是經濟部長
花22萬元在自家餐廳宴請AIT官員 經長郭智輝被疑圖利

花22萬元在自家餐廳宴請AIT官員 經長郭智輝被疑圖利
新聞眼／綠集體沉默沒人護郭 對賴總統包庇無言抗議

新聞眼／綠集體沉默沒人護郭 對賴總統包庇無言抗議
郭智輝圖利？ 在野疑綠搞內鬥 賴總統早想換人

郭智輝圖利？ 在野疑綠搞內鬥 賴總統早想換人

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？