18台灣新創團隊登陸矽谷 展示技術成果

台灣新創勇闖美國，18家團隊登陸矽谷 ，在經文處舉辦投資交流會。（記者夏彥／攝影）

台灣新創實力再度發光發熱。經濟部中小企業署支持、TACC+主辦的「2025 SelectUSA後台灣新創論壇暨記者會」5月15日在駐舊金山台北經濟文化辦事處駐館登場。此活動匯聚18家甫參與美國「SelectUSA 投資高峰會」的台灣優秀新創團隊，向矽谷 投資人與創業生態圈展示最新技術成果與國際化布局。

今年美國商務部主辦的第11屆「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit)5月11日至14日在華府舉行，台灣由行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝 率官方及業界代表團出席，共138家台灣廠商參與，蟬聯本屆峰會最大規模代表團。

郭智輝在峰會期間，針對台美雙邊業者強化布局，進一步開發並行銷全球市場，以及新創企業加強技術、募資與市場合作等課題，與團員分享交流。郭智輝肯定台灣新創企業的表現，並期許新創企業勇於向外拓展，特別應擴大運用台灣優異的醫療水準與頂尖的科技實力，鎖定全球80億人口的大健康市場，掌握重要商機。

「2025 SelectUSA後台灣新創論壇暨記者會」首場則由矽谷投資人進行對談。隨後來自AI 醫療、生技製藥、智慧製造、循環經濟等多元領域的台灣新創公司輪番上台簡報，展現令人驚豔的技術實力與市場潛力。活動最後以記者會進行深度交流，為新創企業與潛在投資者提供一對一接觸機會。

台灣今年在SelectUSA高峰會表現亮眼。全球共48家企業入選Tech分組決賽，台灣貢獻9家，超越印度、南韓、以色列、英國等國，再度蟬聯全球入選隊數最多國家。其中「神瑞人工智慧」（DeepRad.AI）與「張量科技」（Tensor Tech）雙雙奪得全球第三名，「精準智能」（Precise Big Data）更一舉拿下第二名佳績，展現台灣在AI與精準醫療領域的強勁競爭力。

神瑞人工智慧以AI輔助低劑量肺部斷層掃描（LDCT），提升早期肺癌與心血管疾病篩檢效率，成為高齡化社會下健康監測的創新解方；張量科技則以全球首創三軸球型馬達，為航太、科研市場開拓全新應用場景；精準智能開發出結合生成式AI與臨床應用的心電圖解讀技術，能在四分鐘內完成分析並自動生成診斷報告，準確率高達98%。

本次入選的其餘台灣團隊也在各自領域展現創新實力，包括太空級抗氧化保健品、便攜式止痛科技、模擬醫療訓練平台、聚氨酯泡棉循環包材、非侵入式健康監測技術、以及水產性別控制生技等。

論壇結束後，代表團將前往矽谷與多家創投機構、加速器、顧問公司進行進一步鏈結，隨後移師洛杉磯參加Select LA/TW活動，深化與美國當地生態圈的長期合作關係。