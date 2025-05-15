標準化電腦程式設計測試 聖荷西州大全國第九

聖荷西州大標準化電腦程式設計測試成績，躋身全國第九名。 (谷歌地圖)

聖荷西 州州立大學（SJSU）已超越史丹福大學和柏克萊加大 (UC Berkeley)，在根據標準化電腦程式設計測試（standardized computer coding test）的美國大學排名中躋身前十名，消息傳來令師生振奮，校友都與有榮焉。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，SJSU今年在CodeSignal的排名中躍升至第九名。CodeSignal是舊金山的一家公司，其通用編碼評估被各大科技公司廣泛用於評估潛在員工。

這項排名使SJSU超越了柏克萊加大（排名第19位）和史丹福大學（排名第25位），與去年（排名第32位）和2023年（排名第48位）相比，都有巨大的突飛猛進。

「這是個好消息，」SJSU工程學院院長埃爾曼 (Sheryl Ehrman) 表示，她將這一結果歸功於熱切的學生、才華橫溢的終身教職員工以及具有科技行業經驗的兼職教師，他們「真心實意地試圖傳授這些現實世界的技能」。

今年和去年，卡內基梅倫大學（Carnegie Mellon）位居第一，麻省理工學院 MIT排名第二。而2023年，麻省理工學院位居榜首，紐約石溪大學（Stony Brook University）緊追在後，卡內基梅倫大學則位居第三。

南灣民主黨國會眾議員羅康納（Ro Khanna）表示，這所位於聖荷西市中心的學校是矽谷成功背後「鮮為人知的故事」。他說：「這一直是培養工程師、培養技術人才的關鍵因素。雖然史丹福和柏克萊總是占據了頭條新聞，但SJSU和聖塔克拉拉大學也是非常重要的貢獻者，而SJSU作為一所公立學校，對於那些負擔不起史丹福或聖塔克拉拉大學學費的人來說，是較容易進入的。」

CodeSignal執行長斯洛彥 （Tigran Sloyan） 表示，絕大多數美國電腦科學專業的學生都會參加通用編碼評估，旨在提供人們編碼能力的「資料驅動視圖」。他說，學生通常從大三開始每年參加一次考試，並可以與未來的雇主分享他們的成績。70分鐘的測驗包括四個問題，以衡量不同的編碼技能。

斯洛彥表示，CodeSignal 的評估於六年前推出，在科技和金融公司中非常受歡迎，比起履歷，這項測驗能讓潛在雇主更了解軟體工程或軟體開發候選人的資格。