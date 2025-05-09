NetApp聖荷西裁員 科技業開春低迷

NetApp 在聖荷西的裁員加劇了灣區科技行業的不景氣。（取自Pexels）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，2025年伊始，灣區 科技行業的就業形勢急轉直下，聖荷西一家公司最近披露的裁員計畫更是加劇了這一頹勢。

NetApp公司在發給州就業發展部（Employment Development Department）的一封WARN信中稱，計畫於6月 28日在聖荷西裁員56人。該公司表示，預計裁員將是永久性的。

在NetApp出現裁員之前，已有多家科技公司發出警告，宣布計畫在未來數月或數年內進行大範圍裁員。

根據Beacon Economics從就業發展部發布的月度報告中得出的季節性調整估算，2025年前三個月，灣區淨減少了 1萬1100個技術崗位。

總部位於蒙洛公園的Meta Platforms公司、總部位於聖塔克拉拉的晶片製造巨頭英特爾（Intel）公司、總部位於山景城的谷歌（Google）公司和總部位於舊金山 的Salesforce公司已經透露了最快將於今年進行大範圍裁員的意向。

2025年，科技行業的整體裁員可能會拖累九縣地區的市場，前三個月共減少1萬9700個工作崗位。信使報對Beacon和州就業發展局數據的評估顯示，今年迄今為止，科技行業裁員占該地區裁員總數的 56%。

以下是灣區三大科技中心在今年前三個月的情況，這是根據Beacon從EDD報告中得出的估算結果：南灣淨減少了 5800個工作崗位，舊金山-聖馬刁地區減少了4600個工作崗位，東灣減少了600個工作崗位。

在COVID-19疫情期間，科技公司掀起了招聘熱潮，以支持對遠程工作和學習方式的空前需求。這一點，再加上在推動更多人工智慧應用的過程中對效率的追求，在一定程度上導致了更多的裁員。