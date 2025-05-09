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史丹福工學院100歲 矽谷創新搖籃邁新紀元

記者徐蓓蓓／史丹福報導
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史丹福大學工學院百年來人才輩出，推動人工智慧、生物科技、能源永續等領域突破，引領世界科技潮流。（取自史丹福工學院網站）
史丹福大學工學院百年來人才輩出，推動人工智慧、生物科技、能源永續等領域突破，引領世界科技潮流。（取自史丹福工學院網站）

邁入百歲之年的史丹福大學工學院（Stanford School of Engineering），將於5月15日舉行慶典，慶祝其對全球科技創新與工程教育的深遠貢獻。作為美國工程界的重鎮之一，該院百年來不僅培育無數矽谷創業人才，更推動人工智慧、生物科技、能源永續等領域突破，引領世界科技潮流。

慶典將於當天下午3時30分至7時30分在史丹福校園內以黃仁勳（Jen-Hsun Huang）命名的工學院大樓與科學與工程廣場（Science and Engineering Quad）舉行，開放公眾參加。

活動主軸包括「成果展示會（Showcase of Innovation」）與「工程對話論壇」，預計展出超過50項跨學科研究成果與實驗原型，涵蓋飛行機器人、AI模型、低碳建築材料、微型醫療設備等創新技術。

史丹福工學院創立於1925年，是全美首屈一指的工程教育機構之一。該院的校友與研究人員創辦或深度參與的企業包括惠普（HP）、谷歌（Google）、雅虎（Yahoo）、輝達（NVIDIA）、昇陽電腦（Sun Microsystems）與色拉布（Snapchat），奠定了矽谷成為全球創新中心的基礎。

院長威多姆（Jennifer Widom）表示：「我們的使命，是結合工程專業與人文關懷，協助社會解決最迫切的問題。一百週年不只是歷史的里程碑，更是面向未來的起點。」

此外，為紀念這段歷程，校方也推出線上「百年數位展廳」，從1920年代的無線電技術、二戰時期的軍事應用，到近年的氣候科技與AI倫理研究，呈現該院如何與世界脈動同步進化，並培育出數以千計的工程師、學者與企業家。

活動當天亦安排多場講座與對談，包括前谷歌工程長狄恩（Jeff Dean）、AI科學家李飛飛（Fei-Fei Li）等重量級人物分享工程對社會未來的影響。史丹福校友也將在現場設展，回顧個人職涯與工學院經歷的交會。

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