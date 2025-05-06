舊金山公立名校洛威爾高中 3大招生途徑一次看

與舊金山聯合學區大部分其他學校採用抽籤制度不同，洛威爾高中錄取是透過獨特而複雜程序審核。(圖取自洛威爾高中舊金山校友會臉書)

今年共計有2271名學生申請舊金山 最負盛名的公立高中「洛威爾高中」（Lowell High School），其中共有1036名學生被錄取、預計會有650名學生接受錄取資格。與舊金山聯合學區 大部分其他學校採用抽籤制度不同，洛威爾高中錄取是透過獨特而複雜程序審核。

長期以來，洛威爾高中被認為是西岸最好的公立高中之一，校方會根據學生成績、考試分數、論文與社會經濟背景，決定學生入學錄取資格。然而，錄取審核程序一直是舊金山討論的教育議題之一，尤其是在疫情期間、曾短暫轉為抽籤制度，引發一場政治風暴。

「舊金山標準報」報導，盡管洛威爾高中經常被誤解為純粹「擇優錄取」（merit-based），但事實上，卻是透過三大招生途徑錄取學生，其中，有近30%學生是無須透過近乎完美的學業成績途徑而被錄取。

第一種錄取方式（Band 1），主要專注學生七年級與八年級成績單，以及每年1月份針對所有舊金山聯合學區、特許學校與私立學校學生進行的標準化考試。若成績有兩個B的學生，可能很難達到這種錄取方式的分數標準。但若考試成績非常高，仍可以有一個B的成績入學。Band 1最高分數為89分，最近分數標準線約為82分。

並非每個學生都有完美學業成績，但仍有機會經由Band 2、Band 3途徑錄取進入洛威爾高中，包括論文內容，或是就讀「正確」中學（right middle schools）。每條錄取途徑都被家長與老師稱為通往洛威爾「黃金門票」（golden ticket），約各占學生總數15%。

每名申請學生都須提交一篇論文，此對Band 2學生特別重要，因為可解釋影響學業表現的挑戰或家庭狀況，協助那些考試成績不佳、但在課堂外表現出領導能力與耐力的學生。

論文曾由中學委員會及洛威爾招生委員會評估，然後共同評分。例如有一名錄取學生，學業成績在疫情期間下滑，但寫了一篇關於克服家庭困難的論文。洛威爾校友會執行主任艾巴德（Terry Abad）曾參與論文審查與評分，表示整個過程盡可能公平。據了解，目前審核委員會由舊金山聯合學區員工組成。

Band 3錄取途徑較少為人知，目標是提高來自代表性不足的初中學生進入洛威爾。但是，這份名單包括一些知名私校、例如「Town School for Boys」，其為舊金山市最貴私校之一，也是現任市長羅偉（Daniel Lurie）母校。

布朗初中（Willie Brown Middle School）學生在Band 3享有優先待遇，只要滿足一定學業要求，就可進入洛威爾高中。根據學區數據，今年約有20名布朗初中學生被洛威爾錄取。

洛威爾高中以亞裔 學生為主，非裔與拉丁裔學生入學率低，招生程序長期為改革目標。2020年，進步派占多數的校董會決定用抽籤制度取代擇優錄取，試圖解決校園公平與種族主義問題，卻激怒亞裔社區，引發全國關注的罷免活動與訴訟。法院推翻決定，恢復洛威爾擇優審核程序。