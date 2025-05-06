OpenAI宣布繼續由非營利母公司控制 分析師：恐妨礙集資能力

OpenAI公司5日表示，將繼續由其非營利母公司控制，同時推進改變其營利部門結構的計畫。（路透）

人工智慧 科技公司OpenAI 於5日表示，將繼續由其非營利母公司控制，同時推進改變其營利部門結構的計畫，以便籌集更多資金，並跟上人工智慧競賽的步伐。

聖荷西信使報（Mercury News）引述CNN報導，這項聲明是在包括競爭對手馬斯克 （Elon Musk）提起的一場備受矚目的訴訟後發布的。馬斯克指責OpenAI公司偏離了其為人類利益而開發人工智慧的創始使命。

OpenAI公司發表部落格文章：「在聽取了民間領袖的意見，並與加州和德拉瓦州檢察長辦公室進行討論後，我們決定由非營利組織繼續控制。」並將與主要支持者微軟、監管機構和新任命的非營利組織委員會合作，最終確定更新後的計畫。

該公司曾在12月概述了重組其結構、成為公益公司（public benefit corporation）的計畫，表示這將有助於其「籌集比我們想像的更多的資金」，並消除其現任非營利母公司對該初創企業施加的限制。

此舉引發外界擔憂，即OpenAI是否會公平地將其資產分配給非營利部門，以及該公司在開發人工智慧時如何在盈利和創造社會公共利益之間取得平衡。

OpenAI周一表示，其非營利母公司將控制這家公益公司，並成為其大股東。非營利組織的成立是為了服務公眾利益，而公益公司通常具有更大的靈活性，可以在追求社會目標的同時追求利潤。

OpenAI董事會主席泰勒（Bret Taylor）表示，周一的公告意味著該新創公司將繼續採用「極其接近」當前的結構。

公司執行長奧特曼（Sam Altman）稱，這是一種妥協，「對於投資者來說，這種妥協效果很好，他們很樂意繼續為我們提供我們認為需要的資金。」

隨著對通用人工智慧（即超越人類智慧的人工智慧）的昂貴追求不斷升溫，OpenAI一直在尋求做出改變以吸引更多投資。該公司在3月表示，將在由軟銀集團領投的新一輪融資中籌集高達400億美元。此輪融資的條件是該人工智慧公司在今年底前轉型為營利性公司。

軟銀和微軟沒有立即回應置評請求。

一些分析師表示，OpenAI此舉可能會妨礙這家新創公司積極籌集資金的能力。D.A. Davidson分析師盧利亞Gil Luria說：「非營利性質地位大大降低了OpenAI籌集資金的能力，因為投資者希望能夠獲得投資回報。但如果非營利組織控製商業實體，那麼回報就會變得相當困難。」