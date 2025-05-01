Meta推獨立AI語音App 主打個人化互動、社群探索功能

Meta AI獨立應用目前已經可以在App Store下載。（截圖自App Store)

Meta 公司日前推出全新AI 應用程式「Meta AI」，主打語音互動與個人化體驗。這款App 採用最新Llama 4模型，讓用戶能以自然語音與AI對話，還能生成圖片、回答問題、提供建議，目標是打造隨時可用、貼近生活的智慧助手。

目前Meta AI已在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭上線，支援iOS與Android裝置。用戶不僅可以用語音與AI對話，還能讓AI記住個人偏好，如喜歡旅遊、學語言等，讓回應更貼心。

App內建「全雙工語音」試用功能，使AI語音回應更自然，不像以前只是念出文字內容。不過目前尚不支援即時網路查詢，部分回應可能不夠精準，Meta表示，將根據用戶回饋持續改進。

新App也設有「探索」頁面，用戶可看到他人與AI互動的範例或熱門問題，自己也能動手體驗。所有內容僅在用戶選擇分享時才會公開。

此外，Meta將AI助手整合至Ray-Ban智能眼鏡中，使用者可從眼鏡啟動對話，再在手機或電腦上繼續，達成跨裝置使用。桌面版也加入語音功能與升級版圖像生成器，並正在測試文件分析與生成PDF的功能。

根據「華爾街日報」分析，Meta此舉直接進軍AI助手市場，與OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、以及Elon Musk旗下xAI推出的Grok chatbot形成競爭。今年三月，OpenAI也推出企業級「AI代理人」平台，讓公司能打造專屬機器人，處理財務分析、客服等任務。

隨著AI在醫療、金融、製造等領域應用加速，科技巨頭紛紛加快AI布局，以免被市場淘汰。Meta強調，希望Meta AI成為貼近用戶生活的AI夥伴，即日起可於App Store與Google Play免費下載體驗。