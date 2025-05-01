我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

Meta推獨立AI語音App 主打個人化互動、社群探索功能

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta AI獨立應用目前已經可以在App Store下載。（截圖自App Store)
Meta AI獨立應用目前已經可以在App Store下載。（截圖自App Store)

Meta公司日前推出全新AI應用程式「Meta AI」，主打語音互動與個人化體驗。這款App採用最新Llama 4模型，讓用戶能以自然語音與AI對話，還能生成圖片、回答問題、提供建議，目標是打造隨時可用、貼近生活的智慧助手。

目前Meta AI已在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭上線，支援iOS與Android裝置。用戶不僅可以用語音與AI對話，還能讓AI記住個人偏好，如喜歡旅遊、學語言等，讓回應更貼心。

App內建「全雙工語音」試用功能，使AI語音回應更自然，不像以前只是念出文字內容。不過目前尚不支援即時網路查詢，部分回應可能不夠精準，Meta表示，將根據用戶回饋持續改進。

新App也設有「探索」頁面，用戶可看到他人與AI互動的範例或熱門問題，自己也能動手體驗。所有內容僅在用戶選擇分享時才會公開。

此外，Meta將AI助手整合至Ray-Ban智能眼鏡中，使用者可從眼鏡啟動對話，再在手機或電腦上繼續，達成跨裝置使用。桌面版也加入語音功能與升級版圖像生成器，並正在測試文件分析與生成PDF的功能。

根據「華爾街日報」分析，Meta此舉直接進軍AI助手市場，與OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、以及Elon Musk旗下xAI推出的Grok chatbot形成競爭。今年三月，OpenAI也推出企業級「AI代理人」平台，讓公司能打造專屬機器人，處理財務分析、客服等任務。

隨著AI在醫療、金融、製造等領域應用加速，科技巨頭紛紛加快AI布局，以免被市場淘汰。Meta強調，希望Meta AI成為貼近用戶生活的AI夥伴，即日起可於App Store與Google Play免費下載體驗。

AI Meta App

上一則

聖荷西警局 引入AI打造智慧治安系統

下一則

灣區電玩巨擘EA 裁逾300員工、取消開發泰坦隕落

延伸閱讀

臉書母公司Meta廣告銷售強勁 緩解了關稅憂慮 股價漲5%

臉書母公司Meta廣告銷售強勁 緩解了關稅憂慮 股價漲5%
Meta推獨立AI語音App 強調個人化互動與社群探索功能

Meta推獨立AI語音App 強調個人化互動與社群探索功能
Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT

Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT
AI幫挑商品 ChatGPT購物搜尋升級 挑戰Google霸主地位

AI幫挑商品 ChatGPT購物搜尋升級 挑戰Google霸主地位
Google推Gemini學生優惠 edu郵箱免費用AI

Google推Gemini學生優惠 edu郵箱免費用AI

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要