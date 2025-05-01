灣區電玩巨擘EA 裁逾300員工、取消開發泰坦隕落

EA旗下的Respawn Entertainment剛裁員約100人，但網站首頁表示仍在徵才。(respawn.com)

灣區 電玩巨擘「電子藝術」（Electronic Arts，簡稱EA）29日確認，已裁員300多人並取消開發新遊戲「泰坦隕落」（Titanfall）的專案。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，EA的總部在紅木城，這次的裁員是公司一系列縮減規模行動的最新一舉，人數在300-400之間，其中有大約100人是Respawn Entertainment的員工。Respawn Entertainment是EA擁有的工作室，是開發「Apex 英雄」（Apex Legends）和「星際大戰絕地」（Star Wars Jedi）與泰坦隕落系列電子遊戲的單位。

知悉內情人士匿名向彭博社透露，這個被取消的計畫代號為 R7，是一款以「泰坦隕落宇宙」為背景的早期救援射擊遊戲（early-stage extraction shooter set）。EA 發言人29日發表聲明中：「作為我們持續關注長期戰略重點的一部分，我們在組織內部進行了選擇性變革，以便更有效地協調團隊並分配資源，推動未來成長。」

此次裁員影響了 Respawn 的一系列部門，包括開發、出版和品質保證團隊。 EA 的大規模裁員也影響了公司的體驗部門，該部門包括客戶支援和行銷職位。Respawn 在社群媒體 貼文中談到了這些變化，證實兩個早期孵化項目已被擱置，並且進行了「一些有針對性的團隊調整」。

儘管取消了多項計畫，Respawn 表示仍致力於改進Apex英雄，並繼續開發星際大戰絕地系列的下一部作品。此次裁員正值EA進行大範圍重組之際，今年稍早，由於EA Sports FC 25銷量不佳，EA 下調了營收預期，並縮減了 BioWare 工作室的規模。

Respawn 補充說：做出這些決定並不容易，非常感謝每一位受到影響的隊友——他們的創造力和貢獻幫助 Respawn 成為了今天的樣子。公司正在為受影響的人提供有意義的支持，包括在EA內部探索新的機會。