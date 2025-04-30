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查克柏格夫婦免費學校將關 「經費不足」原因令人費解

編譯廖宜怡／綜合報導
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身家高達2000億美元的查克柏格夫婦，在灣區創辦的非營利學校即將關閉，理由竟是沒有經費繼續營運。（美聯社）
身家高達2000億美元的查克柏格夫婦，在灣區創辦的非營利學校即將關閉，理由竟是沒有經費繼續營運。（美聯社）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）夫婦2016年在灣區創辦了一所非營利學校，免費提供教育給低收入家庭兒童，並提供一系列福利來幫助這些家庭克服困難。當時，沒有人認為這些承諾是有期限的。

上周，443個家庭被告知，身家高達2000億美元的查克柏格夫婦在東巴洛阿圖（East Palo Alto）創辦的學校The Primary School將在本學年度結束後關閉，原因是：沒有足夠經費維持營運。

對許多家長和觀察人士來說，資金耗盡的理由聽起來不太可能。坊間隨即傳出許多揣測，例如查克柏格夫婦將重心從真實人類身上轉移到專注發展人工智慧，以及與川普反對的「多元、公平、包容」（diversity, equity and inclusion，簡稱DEI）政策做切割。

身為The Primary School委員會成員的幼稚園學生家長科卡（Brooke Koka）表示，委員會在最近一次的會議上聽取了學校面臨財務困難的報告，委員們幾乎一致決定關閉學校。科卡說，學校近幾年來一直處於財務困境之中，他們討論過削減開支和裁員。

根據提交給聯邦的2022-2023會計年度報告，The Primary School的年度成本為1240萬美元，相當於每名學生成本為2萬8000美元，高於舊金山聯合學區的2萬5000美元。The Primary School在東灣聖利安住（San Leandro）還有一所規模較小的幼稚園，這個校園擁有100多名學生。

報稅資料顯示，The Primary School 2022年到2023年收到的捐款大幅減少，2022年收到的捐款接近800萬美元，但2023年只有370萬美元。

在The Primary School，學生不僅可免費接受教育，還可獲得醫療、牙醫和心理健康服務，來治療創傷、氣喘、發育遲緩、無家可歸或其他學習障礙等問題。

科卡表示，據她了解，查克柏格夫婦為慈善事業提供資金的非營利組織「陳查克柏格計畫」（Chan Zuckerberg Initiative）原本就只計畫在一段特定時間內提供The Primary School需要的資金，同時希望學校能另外找到其他公共或私人資金來提供長期支援，但學校從未獲得其他資金來源。

紀事報表示，目前還不清楚為何查克柏格夫婦不繼續為The Primary School提供資金。據了解，這所學校每年都會擴一大個年級，預計在明年全面建成後將可容納多達700名從學前班到8年級的學生。

查克柏格 低收入 灣區

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