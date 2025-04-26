我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

賓大華頓商學院金山校區 擬遷至金融區

記者王子涵、李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華頓商學院舊金山校區租約將於明年秋天到期，消息指出，該校正積極在市中心尋覓更大的空間。（取自華頓商學院官網）
華頓商學院舊金山校區租約將於明年秋天到期，消息指出，該校正積極在市中心尋覓更大的空間。（取自華頓商學院官網）

賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business）舊金山校區正考慮搬離位於該市海濱的現址，轉而在市中心金融區尋找一處可能作為獨立校區的新址。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，多位房地產市場消息人士證實，華頓商學院已「不續租」目前位於Harrison街2號、占地3.5萬平方呎的校區。該地為名為「Hills Plaza」的雙棟辦公大樓群，橫跨整個街區，谷歌（Google）近年擴大在此的辦公空間，目前為該地主要租戶之一。

華頓商學院目前租約將於明年秋天到期，消息指出，該校正積極在市中心尋覓更大的空間，目前對位於Montgomery街345號的五層現代建築感興趣，該建築被稱為「立方體（The Cube）」。儘管交易尚未定案，但談判進展順利。

華頓商學院發言人對於是否遷校或涉及Cube的潛在租約並未正面回應，但強調：「華頓在舊金山設立校區已逾20年，培育了數千名學生，並與無數校友及業界支持者保持密切聯繫。灣區的創新生態系對我們具深遠價值，為華頓在本地及全球的影響力提供關鍵平台。」

發言人補充：「我們持續尋找機會，拓展在舊金山的觸及與影響力。」

去年，谷歌放棄One Market Plaza內30萬平方呎的辦公空間後，將業務整併至Hills Plaza內鄰近的Spear街345號。谷歌原本在Hills Plaza已租用超過40萬平方呎的辦公空間，如今已擴增至逾55萬平方呎。若華頓搬遷，市場人士預測谷歌有可能承租該地其餘的空間。

Cube建築總面積約8萬平方呎，包含兩層地下室及一座中庭。目前尚未確定華頓是否將整棟承租。Cube目前由舊金山當代藝術學院（ICA SF）部分使用。該機構去年從Dogpatch區搬入此地，免費租用約2.6萬平方呎的一樓與地下空間。作為新興非營利藝術場館，ICA SF不對外收費參觀。

Cube的所有者為紐約的Vornado Realty Trust。為了活化一樓空間並吸引辦公租戶，Vornado提供ICA SF為期兩年的免費租約。Cube是與附近52層高的555 California大樓（亦稱美國銀行大樓）及另一棟位於315 Montgomery的16層樓建築共同組成的商辦大樓群，總面積達180萬平方呎。

該大樓群由Vornado與川普集團共同持有，後者持有30%股分。總統川普正是華頓商學院校友。

舊金山 谷歌 川普

上一則

EMS會議聚焦墨西哥總統應對川普策略 「不對抗也不屈從」

下一則

灣區Costco雞蛋補貨 價格合理不限購 每盤7.69美元吸搶購

延伸閱讀

為滿足擴張需求 舊金山沃頓商學院擬遷址

為滿足擴張需求 舊金山沃頓商學院擬遷址
哥大限制出入 避免再出現紮營抗議

哥大限制出入 避免再出現紮營抗議
世界日報母親節園遊會 5月4日吃美食看表演

世界日報母親節園遊會 5月4日吃美食看表演
金山灣區FASCA海外青年文化大使 熱烈招生中

金山灣區FASCA海外青年文化大使 熱烈招生中
營業28年 Saks Fifth Avenue百貨金山店5/10永久關門

營業28年 Saks Fifth Avenue百貨金山店5/10永久關門

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19
億萬富翁和執行長們押注舊金山的商業地產。（電視新聞截圖）

舊金山房市低迷？超級富豪掀搶購潮 有人狂撒1億美元

2025-04-19 17:30

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點