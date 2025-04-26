賓大華頓商學院金山校區 擬遷至金融區

華頓商學院舊金山校區租約將於明年秋天到期，消息指出，該校正積極在市中心尋覓更大的空間。（取自華頓商學院官網）

賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business）舊金山 校區正考慮搬離位於該市海濱的現址，轉而在市中心金融區尋找一處可能作為獨立校區的新址。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，多位房地產市場消息人士證實，華頓商學院已「不續租」目前位於Harrison街2號、占地3.5萬平方呎的校區。該地為名為「Hills Plaza」的雙棟辦公大樓群，橫跨整個街區，谷歌 （Google）近年擴大在此的辦公空間，目前為該地主要租戶之一。

華頓商學院目前租約將於明年秋天到期，消息指出，該校正積極在市中心尋覓更大的空間，目前對位於Montgomery街345號的五層現代建築感興趣，該建築被稱為「立方體（The Cube）」。儘管交易尚未定案，但談判進展順利。

華頓商學院發言人對於是否遷校或涉及Cube的潛在租約並未正面回應，但強調：「華頓在舊金山設立校區已逾20年，培育了數千名學生，並與無數校友及業界支持者保持密切聯繫。灣區的創新生態系對我們具深遠價值，為華頓在本地及全球的影響力提供關鍵平台。」

發言人補充：「我們持續尋找機會，拓展在舊金山的觸及與影響力。」

去年，谷歌放棄One Market Plaza內30萬平方呎的辦公空間後，將業務整併至Hills Plaza內鄰近的Spear街345號。谷歌原本在Hills Plaza已租用超過40萬平方呎的辦公空間，如今已擴增至逾55萬平方呎。若華頓搬遷，市場人士預測谷歌有可能承租該地其餘的空間。

Cube建築總面積約8萬平方呎，包含兩層地下室及一座中庭。目前尚未確定華頓是否將整棟承租。Cube目前由舊金山當代藝術學院（ICA SF）部分使用。該機構去年從Dogpatch區搬入此地，免費租用約2.6萬平方呎的一樓與地下空間。作為新興非營利藝術場館，ICA SF不對外收費參觀。

Cube的所有者為紐約的Vornado Realty Trust。為了活化一樓空間並吸引辦公租戶，Vornado提供ICA SF為期兩年的免費租約。Cube是與附近52層高的555 California大樓（亦稱美國銀行大樓）及另一棟位於315 Montgomery的16層樓建築共同組成的商辦大樓群，總面積達180萬平方呎。

該大樓群由Vornado與川普 集團共同持有，後者持有30%股分。總統川普正是華頓商學院校友。