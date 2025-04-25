谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

外洩的公司內部文件指出，谷歌 已對一些遠距工作員工發出最後通牒，若每周不重返辦公室至少三天就面臨解雇。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，谷歌已通知居住在公司辦公室50哩範圍內的部分員工，他們必須每周至少親自到辦公室上班三天，否則將面臨解職。根據CNBC看到的內部文件，谷歌內部包括技術服務和人力運營在內的多個部門已經發布了復工要求。

如果那些部門的員工不遵守新的要求，但他們又希望留在公司，公司將向他們提供自願離職補償（voluntary exit packages）或搬遷援助（relocation assistance）。發言人曼西尼 （Courtenay Mencini） 在一份聲明中表示：「正如我們之前所說，面對面合作是我們創新和解決複雜問題的重要組成部分。」

在灣區，Google 在舊金山、聖荷西、桑尼維爾和聖布魯諾設有辦公室，總部則是位於山景城。此舉正值Google將資源轉向人工智慧和基礎設施建設之際，正在推行更廣泛的成本削減策略。

繼2023年大規模裁員之後，這家科技巨頭繼續在多個部門進行有針對性的裁員。截至2024年底，Google員工總數約為18萬3000人，較兩年前的約19萬有所下降。

雖然一些員工之前已獲准擔任遠距職位，但現在他們被告知，如果維持這種狀態，他們將失去擔任新職位的資格，或面臨失業的風險。內部備忘錄指出，如果人力營運部門的員工居住在規定的距離內，則必須在6月前返回辦公室。

谷歌聯合創始人布林 (Sergey Brin) 在2月發給人工智慧團隊的備忘錄中強調了公司的緊迫性，他呼籲每周到辦公室五天，並表示「每周工作60小時」是「生產力的最適點」。

同時，包括IBM在內的主要科技公司也以合作和生產力需求為由，削減了疫情時期的靈活性——儘管行業數據顯示，許多企業報告稱遠程模式下的業績有所提高。