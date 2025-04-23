我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好美中對峙緩解 道指漲逾400點 但遠低於盤中高點

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭:只為養活家庭

提前退休+減少雇員 金山聯合學區有望不裁教師 消弭赤字

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山聯合學區在不裁減教師的情況下，已接近彌補1.14億美元的預算缺口。(電視新聞截圖)
舊金山聯合學區在不裁減教師的情況下，已接近彌補1.14億美元的預算缺口。(電視新聞截圖)

據國家廣播公司灣區(NBC Bay Area)報導，透過提前退休和裁員，舊金山聯合學區(San Francisco Unified School District)幾乎彌補了1億1400萬美元的預算赤字。

學區總監史瑞慶(Maria Su)將在最近的教委會議上宣布了這一進展的一個要點：舊金山市聯合校區將不會裁減任何教師。

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，超過314名教育工作者和30名中央辦公室經理和工作人員簽署了提前退休申請。這些員工將在本學年結束時離職。

據該報報導，另有100名中央辦公室工作人員被解雇，學區預計將從市中心總部裁減75個空缺職位。

為了使學區免於被州政府接管，彌補巨大的預算赤字是必要的。據紀事報報導，目前仍有約1000萬美元的缺口。

「我們正在採取一種深思熟慮、多管齊下的方法，在謹慎平衡預算的同時，盡我們所能將對學生和員工的影響降到最低，」史瑞慶說，「我們所做的一切都以我們的信念為指導，即每一分錢都應支持學生取得成功，強大的系統是學校蓬勃發展的基礎。」

在學區12億美元的預算中，人員編制占85%。史瑞慶加倍強調了確保舊金山市公立學校的每間教室都有一名合格教師的重要性。

學區還在推進新的薪資和採購系統，並減少外包合同。

舊金山市聯合學區必須在6月30日之前向州政府提交經教委批准的預算案，學區官員表示，學區正按計畫在截止日期前完成預算案。

學區 舊金山 退休

上一則

過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案

下一則

婚姻綠卡等更久 早晨誰先醒、睡床哪一邊…問題難度增

延伸閱讀

舊金山堵塞公交專用道罰單 比去年同期暴增4倍

舊金山堵塞公交專用道罰單 比去年同期暴增4倍
菲美肩並肩軍事演習 未納入中國侵台場景

菲美肩並肩軍事演習 未納入中國侵台場景
600人候補 舊金山總醫院停車證一證難求

600人候補 舊金山總醫院停車證一證難求
大熊貓免租金關稅赴美？舊金山動物園明年迎超級明星

大熊貓免租金關稅赴美？舊金山動物園明年迎超級明星
「信件日」效應 舊金山馬連縣現學區購屋潮

「信件日」效應 舊金山馬連縣現學區購屋潮

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻