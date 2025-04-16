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谷歌「教育工作區」軟體偷兒童個資？ 加州家長提告

編譯林思牧／綜合報導
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根據訴訟文件，近70%的美國學校在課堂上使用谷歌的「教育工作區」產品。(edu.google.com網站截圖)
根據訴訟文件，近70%的美國學校在課堂上使用谷歌的「教育工作區」產品。(edu.google.com網站截圖)

一宗4月上旬在舊金山聯邦地區法院提出的訴訟，指控谷歌Google）祕密透過學校提供給學生的科技產品竊取兒童個資牟利。谷歌則稱指控並非事實。

聖荷西信使報報導，這宗訴訟是由幾名加州、亞歷桑那州、俄勒岡州學生的家長聯合提出，指控谷歌正在秘密使用其教育產品來識別學生個人，追蹤他們的線上活動，包括他們造訪的網站和點擊的連結，並「竊取」他們的個人資料以牟利。

根據訴訟文件，近70%的美國學校在課堂上使用谷歌的「教育工作區」（Workspace for Education）產品。信使報的審查顯示，許多灣區的學區，包括貝律耶沙聯合學區、柏克萊聯合學區和布利桑頓聯合學區都在使用該軟體。

訴訟稱谷歌嵌入了隱藏的「追蹤」技術，以追蹤學生在使用網站和應用程式時的網路線上活動，從而為每個孩子創建特定的「指紋」。訴訟聲稱谷歌侵犯了兒童的隱私，使他們的個人數據容易受到網路犯罪分子的攻擊，並且「訓練兒童不重視自己和他人的隱私和自主權」，從而傷害了兒童。

谷歌被指控違反聯邦竊聽法和加州隱私法，原告正在尋求與Google學生資料收集相關的未指明數額的損害賠償。

谷歌先前已曾面對竊取兒童資料（包括學校資料）的指控。2019年，谷歌同意支付1.7億美元，以和解美國聯邦貿易委員會對其使用YouTube非法竊取兒童個人資訊的指控。2020年，新墨西哥州起訴谷歌收集兒童數據，包括透過其學校產品收集數據。最終谷歌同意支付380萬美元，為該州兒童建立隱私和線上安全計畫。

根據本周提起的訴訟，Google將數百萬學生的「海量」數據轉換成「詳盡」的學生檔案，用於向學校推銷產品和服務，為這家數位廣告巨擘創造了「巨大的經濟價值」。

谷歌 學區 Google

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