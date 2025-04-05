財務壓力 金山藝術大學停辦體育項目

財務壓力下，舊金山藝術大學宣布全面停辦體育項目。（記者李怡／攝影）

位於舊金山 市中心的藝術大學（Academy of Art University）近日宣布，將於本學年結束後終止其大學體育項目，影響範圍涵蓋13支男女運動校隊。這項重大決策不僅引發體育界關注，也突顯出疫情 後高等教育面臨的營運與財務挑戰。

根據學校發布的新聞稿，停辦體育項目是經過「數月深思熟慮」後所做出的決定。除財務因素外，學生上課模式的改變也是關鍵因素之一。近年來，遠距與混合教學比例日增，學生對校園活動的實體參與度逐漸下降，使得體育運作難以為繼。

自2012年起，藝術大學設立多支隸屬於美國大學體育協會（NCAA ）第二級（Division II）的運動隊伍，男生隊包括籃球、越野、高爾夫、足球與田徑。女生隊則涵蓋籃球、越野、高爾夫、足球、壘球、網球、田徑及排球。這些隊伍以「Urban Knights」為名，在校內外比賽中表現活躍，曾多次代表學校贏得榮譽。

藝術大學校長Elisa Stephens在聲明中指出︰「我們對運動員與教練多年的貢獻深表感激，他們一直以無比的專業精神與榮耀代表學校。學校將全力協助學生運動員順利完成這段過渡期。」

儘管體育項目即將告終，校方承諾，所有目前持有運動獎學金的學生，其獎學金將根據 NCAA規定與學校政策，繼續發放至畢業為止，不受影響。

本次裁撤行動也將衝擊校方人力結構，預計影響約36位員工，占學校目前約1262名員工總數的近3%。這是藝術大學因應財務壓力所進行的整體重組計畫之一。