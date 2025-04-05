我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副卿與巴拿馬外長通話 赫塞斯下周訪巴

FRC機器人聖地牙哥區域賽 建中機研校隊奪冠

財務壓力 金山藝術大學停辦體育項目

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財務壓力下，舊金山藝術大學宣布全面停辦體育項目。（記者李怡／攝影）
財務壓力下，舊金山藝術大學宣布全面停辦體育項目。（記者李怡／攝影）

位於舊金山市中心的藝術大學（Academy of Art University）近日宣布，將於本學年結束後終止其大學體育項目，影響範圍涵蓋13支男女運動校隊。這項重大決策不僅引發體育界關注，也突顯出疫情後高等教育面臨的營運與財務挑戰。

根據學校發布的新聞稿，停辦體育項目是經過「數月深思熟慮」後所做出的決定。除財務因素外，學生上課模式的改變也是關鍵因素之一。近年來，遠距與混合教學比例日增，學生對校園活動的實體參與度逐漸下降，使得體育運作難以為繼。

自2012年起，藝術大學設立多支隸屬於美國大學體育協會（NCAA）第二級（Division II）的運動隊伍，男生隊包括籃球、越野、高爾夫、足球與田徑。女生隊則涵蓋籃球、越野、高爾夫、足球、壘球、網球、田徑及排球。這些隊伍以「Urban Knights」為名，在校內外比賽中表現活躍，曾多次代表學校贏得榮譽。

藝術大學校長Elisa Stephens在聲明中指出︰「我們對運動員與教練多年的貢獻深表感激，他們一直以無比的專業精神與榮耀代表學校。學校將全力協助學生運動員順利完成這段過渡期。」

儘管體育項目即將告終，校方承諾，所有目前持有運動獎學金的學生，其獎學金將根據 NCAA規定與學校政策，繼續發放至畢業為止，不受影響。

本次裁撤行動也將衝擊校方人力結構，預計影響約36位員工，占學校目前約1262名員工總數的近3%。這是藝術大學因應財務壓力所進行的整體重組計畫之一。

作為全美少數以藝術與設計為主軸、同時參與 NCAA 體育聯盟的大學，藝術大學此番退場，象徵著疫情後高等教育在面對生源改變與成本壓力下，不得不作出的艱難選擇。

財務壓力下，舊金山藝術大學宣布全面停辦體育項目。（記者李怡／攝影）
財務壓力下，舊金山藝術大學宣布全面停辦體育項目。（記者李怡／攝影）

NCAA 疫情 舊金山

上一則

美中藥行業先驅 寶謙昌參茸藥材行60年傳奇落幕

下一則

港地產大亨南加演講 指美中貿易戰「瓷器撞瓦罐」美損失或更大

延伸閱讀

金山灣區媽媽教室主辦台灣美食廚藝講座 跟著黃仁勳吃夜市

金山灣區媽媽教室主辦台灣美食廚藝講座 跟著黃仁勳吃夜市
金山Foley House 高出掛牌價2倍成交

金山Foley House 高出掛牌價2倍成交
金山灣區媽媽教室承辦「輝黃美食、夜市飄香」活動

金山灣區媽媽教室承辦「輝黃美食、夜市飄香」活動
金山灣區媽媽教室 吳念槐4月4日講易經

金山灣區媽媽教室 吳念槐4月4日講易經
金山灣區僑教中心「Story Time」 音樂律動聚僑青

金山灣區僑教中心「Story Time」 音樂律動聚僑青

熱門新聞

costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

2025-04-03 16:46
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20

超人氣

更多 >
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」
牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市
新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」