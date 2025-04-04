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北加州中文學校學術比賽 逾400學生爭冠

記者江碩涵／聖荷西報導
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評審和監考老師合影，後排右三為北加州中文學校聯合會會長李娜亞、後排右四為北加州中文學校聯合會副會長傅其俊。（主辦單位提供）
評審和監考老師合影，後排右三為北加州中文學校聯合會會長李娜亞、後排右四為北加州中文學校聯合會副會長傅其俊。（主辦單位提供）

加州中文學校聯合會3月30日在聖荷西Lynbrook High School舉辦2025年學術比賽，吸引來自28所中文學校共451名學生參與。比賽涵蓋16個項目、51個組別，學生們在激烈競爭中，展現優異的中文學習成果，充分體現海外華語文教育的蓬勃發展。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，比賽從上午10時開始布置會場，一路到下午1時30分正式開始比賽，接著結束後評審們分數出爐，並完成印製獎狀，過程順利，仰賴於龐大的志工團隊協力合作。中文學校聯合會動員逾200名義工家長、各校老師以及FASCA青年文化志工投入服務，確保賽事順利進行，為參賽學生與家長帶來一場井然有序且意義非凡的學術盛會。

李娜亞表示，這次代表各校出戰者都是在校內比賽時勇奪第一名的優秀學生，學術比賽是一場「冠軍爭霸戰」，是第一名出戰第一名的大型競賽，也是優秀學生以文會友的大日子，在海外和中文僑教的歷史長河中，看到有這麼多家長、校長、老師、義工一起為傳承中華文化努力，讓她非常感動，也為北加州中文學校的孩子優秀的表現感到驕傲。

學術比賽在召集人陳亳蕙和陳安東的籌畫下，順利進行，比賽當晚迅速公布優勝名單。

比賽當天，各校精心為出賽學生設置加油補給站，為學生打氣。這場比賽，不僅是中文能力的競技，更是一場充滿愛與支持的華文教育盛宴。李娜亞表示，看見孩子們自信揮灑所學，深深感動於大家對文化傳承的堅持，這份齊心協力的熱忱，將繼續點亮海外華裔學子學習之路，讓中文之美代代相傳。

比賽優勝學生4月6日將在頒獎典禮上接受表揚，以肯定其卓越表現與努力。當天頒獎典禮的榮耀時刻，不僅是對獲獎者的鼓勵，更是對所有參賽者勇氣與堅持的喝采。

柏拉阿圖中文學校擺設攤位，為學生補給體力。（主辦單位提供）
柏拉阿圖中文學校擺設攤位，為學生補給體力。（主辦單位提供）
北加州中文學校聯合會會長李娜亞為參賽學生打氣。（主辦單位提供）
北加州中文學校聯合會會長李娜亞為參賽學生打氣。（主辦單位提供）

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