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僅次美國 台灣工研院7技術獲「創新界奧斯卡」愛迪生獎

記者江碩涵／聖荷西報導
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台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二。（記者江碩涵／攝影）
台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二。（記者江碩涵／攝影）

台灣工研院3月31日在矽谷舉行記者會，宣布七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二，表現亮眼。

愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」美譽，主要鼓勵對世界造成實際影響與改變的創新研發，是國際上極具指標性的科技獎項，預計4月2日、3日在佛羅里達頒獎。

工研院長劉文雄率領工研院獲獎團隊31日在矽谷舉行記者會。劉文雄表示，工研院已連續九年獲得愛迪生獎，愛迪生獎的重點除了創新外，更重要的是將技術市場化，而這也與工研院的創新理念相同。

根據愛迪生獎公布入圍名單，第一名美國82項得獎、第二名台灣共18項技術得獎，三至五名分別是韓國、中國及香港、沙烏地阿拉伯，得獎數量分別為13、11、8項。若以申請機構來看，全球第一高的是美國陶氏公司共十項入圍，第二名就是工研院，共七項技術入圍。

劉文雄說，工研院規畫2035年研發藍圖，透過觀察科技趨勢與市場，找到未來研發方向，並努力以全球市場為導向。工研院有許多先進技術都已在市場上可以看到，得獎的技術也幾乎都商業化成功。

「自動化網路控管技術Janus」有設備隨插即用的方便性，較國際市場資安方案管理更...
「自動化網路控管技術Janus」有設備隨插即用的方便性，較國際市場資安方案管理更便利。（記者江碩涵／攝影）

工研院今年獲獎的七項技術分屬多種類別。「H型鋼構低碳自動生產製造技術」，是全球首創高功率雷射銲接搭配數位孿生、智慧銲道追蹤等，已與台灣光罩合作，節電至少八成，並可將技術運用至全世界。

「智慧充電：電動車電網友善充電管理」能即時偵測電網狀態，電力吃緊時降載，綠電過剩時加速充電，支援高達2000 MW調度能力，相當於一座中小型發電廠。已與起而行綠能、充壩、新動智能、中興巴士等合作。

生醫相關的「突破性多效能溫感水膠」，治療效果更持久，且治療操作微小化，已技轉工研院衍生新創「仁匯國際」，椎間盤突出治療產品在台大醫院將進入臨床試驗階段，退化性關節炎產品已完成臨床試驗，準備上市。

「NaPoGlass」利用高效能、低汙染方式使金屬廢水循環，並以奈米孔洞穩定金屬以發揮特殊機能，創造材料延伸應用價值，同時解決金屬廢水與金屬汙泥兩大廢棄物問題。此技術與台灣多家廠商，包括群創光電、吉祥電鍍、偉順電鍍、祐輝實業、全國電子、綠電再生、勁羚永續等合作。

「漏水智慧監測技術」可精準鎖定漏水，透過即時分析與高精度定位，辨識準確率達98%，快速識別漏水點，同時提升檢測效率，已應用在台灣自來水公司，未來全世界各處也都可使用此技術。

「自動化網路控管技術Janus」則有設備隨插即用的方便性，透過AI生成白名單，不需人工參與、定義更新、資訊共享，較國際市場資安方案管理更便利。台灣有不少科技業大廠、醫院等已使用此技術。

「冷能需量反應管理系統」則有智慧優化、高效節能等特色，突破傳統能源管理只能監測的限制，降低15%至20%電力消耗，目前全台3000多家7-ELEVEN、家樂福超市與全家便利商店都已使用。

台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison ...
台灣工研院3月31日在矽谷宣布，七項技術獲得「2025年愛迪生獎（Edison Awards）」，在團體組中名列全球第二。（記者江碩涵／攝影）

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