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加州H-1B簽證持有者 80%在灣區

編譯廖宜怡╱綜合報導
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H-1B簽證大部分的獲得者都是科技勞工，占美國所有H-1B簽證數量的65%。（美聯社）
H-1B簽證大部分的獲得者都是科技勞工，占美國所有H-1B簽證數量的65%。（美聯社）

矽谷部分大企業利用H-1B簽證計畫雇用成千上萬名外籍員工，藉此來擴充其規模。由於大型科技公司在這項計畫中居主導地位，灣區已成為加州80% H-1B簽證持有者的主要據點。

H-1B是美國最大的技術工人簽證計畫，它允許企業透過雇用外籍人士來填補專業職缺，申請者透過抽籤獲得簽證。

舊金山紀事報報導，根據聯邦數據，灣區大部分的H-1B簽證都是在科技巨頭聚集的聖塔克拉拉縣獲得批准的。截至2024年9月，谷歌在灣區有5367名持有H-1B簽證的員工，為所有企業中最多，Meta和蘋果也各自雇用了數量相近的H-1B員工。此外，還有一家不太知名的科技公司HCL也有近3000名H-1B員工。HCL總部位於印度，但在聖塔克拉拉市設有辦公室。

H-1B簽證的廣泛使用凸顯了它在灣區的重要性。數據顯示，2021年到2024年，灣區的H-1B簽證獲准數量在美國各大都會中排名第二多。丕優研究中心（Pew Research Center）的分析顯示，H-1B簽證大部分的獲得者都是科技勞工，占2023年美國所有H-1B簽證數量的65%。

灣區最常見的H-1B工作職位是軟體工程師，約有1800人，這項工作的薪水通常十分優渥，大型科技公司提供的年薪可達15萬元，其他技術職位如研究科學家和數據科學家也很普遍。最常見的非技術H-1B職位是顧問，使用這項計畫的企業包括波士頓顧問集團（Boston Consulting Group）、麥肯錫（McKinsey）和貝恩公司（Bain & Co.）等大企業。

紀事報指出，2024年灣區H-1B申請者主要來自印度、中國、加拿大、台灣和南韓，其中印度籍申請人數多達5290人，占整個灣區所有H-1B申請人數的一半，中國2824人排第二，台灣為320人。使用H-1B簽證後來入籍美國的兩位最知名印裔科技人士是谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）和微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。

曾經也是H-1B簽證持有者的馬斯克（Elon Musk）過去一直支持這項計畫，但他去年12月改口，稱「這項計畫已經失敗，需要進行重大改革，好比提高最低薪資，以便使從海外招聘雇員的成本明顯高於在國內招聘」。

H-1B 簽證 灣區

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