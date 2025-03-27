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桑尼維爾米格爾小學舉辦STEM工作坊 探索科技世界

記者龔玥／聖荷西報導
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桑尼維爾舉辦STEM工作坊。（桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾舉辦STEM工作坊。（桑尼維爾政府提供）

為了激發學生對科學、技術、工程和數學（STEM）的興趣，並幫助家長瞭解相關教育資源，桑尼維爾的哥倫比亞社區中心與聖米格爾小學（San Miguel）攜手Foothill社區學院科學學習學院，日前舉辦「STEM的力量：無限的未來」工作坊。

活動共吸引84名參與者，其中包括38名家長和46名學生，為社區家庭提供了一次探索科技世界的寶貴機會。

工作坊特別針對小學四、五年級學生及其家庭設計，以互動實驗和實踐操作的方式，讓孩子們在輕鬆、有趣的環境中學習科學原理。例如，學生們通過搭建簡單電路、觀察化學反應以及程式設計小遊戲，感受STEM學科在現實生活中的應用。

與此同時，家長們則參加了專門的講座，深入瞭解STEM職業發展方向、大學申請路徑及相關的教育資源。專家們向家長們提供了關於大學經濟援助、獎學金申請以及免費STEM專案的資訊，說明他們為孩子的未來做好更充分的準備。

為了確保家庭能夠全程參與，活動主辦方還貼心地提供了晚餐和兒童保育服務，讓家長和孩子都能安心投入學習和交流。許多家長表示，這次活動讓他們對STEM教育有了更清晰的認識，也鼓勵孩子們探索更多可能性。

活動舉辦者表示，希望通過此類工作坊，讓更多孩子在早期階段接觸STEM領域，培養他們的創新思維和實踐能力，同時加強家庭對教育規劃的重視。未來，學校和社區將繼續攜手，為學生和家庭提供更多優質的學習資源，助力他們邁向更廣闊的未來。

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