憂科研臨財務雙重打擊 史丹福凍結職員招聘

史丹福大學校長萊文(Jonathan Levin)宣布凍結職員的人事招聘。(史丹佛日報stanforddaily.com)

為因應川普 政府可能削減研究經費和對捐款徵稅的可能性，史丹福大學 2月26日正式宣布凍結職員的人事招聘。

舊金山紀事報報導，史丹福大學校長萊文(Jonathan Levin)在致史丹福社區的一封公開信中表示，如果美國國立衛生研究院NIH成功削減科研經費，並且國會擴大包括史丹福在內的大型私立大學已繳納的1.4%的捐贈金稅(endowment tax)，那麼全國各地的大學都將面臨雙重財務打擊。

「總而言之，這些對大學來說都是非常重大的風險，」萊文說。史丹佛大學376億元的捐贈基金(endowment)是美國大學中第三大的，只有哈佛大學的金額(520億)和耶魯大學的金額(412億)比它更多。

萊文說：「史丹佛大學是一所財務健康、富有彈性的大學，不過鑑於不確定性，我們需要採取審慎措施來限制支出。」招聘凍結僅適用於職員職位，也就是非教員職位，包括了文書和維護工作、招生和實驗室管理等職位。史丹佛將繼續招聘教授、工讀生和臨時員工。

川普政府削減40億元NIH預算的舉動，讓各地的研究型大學都緊張不已，因為學術界是科學和醫學創新的主要發源地。富比士報導，史丹佛大學在2023財年從NIH獲得6.28億美元的資助，是獲得資助第九多的大學。柏克萊加大 今年獲得1.69億美元，該大學表示NIH是其最大的研究資助者。

柏克萊加大取得許多科學突破，例如癌症免疫療法、基因編輯工具CRISPR甚至衝浪濕衣(wet suit)。柏克萊加大2月10日表示，NIH提議減少大學15%的研究管理經費，這將導致該校每年的資金減少數億美元。那天它宣布支持對川普政府和NIH提起的多州訴訟，以試圖阻止削減開支。一名聯邦法官已發布臨時限制令，暫時阻止聯邦政府的這項行動。

史丹福校長在信中沒有提到川普，但萊文補充說：「由於NIH和美國國家科學基金會NSF等機構面臨預算削減，聯邦政府對科學研究的直接資助水平也存在不確定性。」