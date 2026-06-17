安樂居（On Lok）南聖荷西PACE中心 17日盛大開幕服務灣區快速成長高齡人口　打造醫療與社區照護新據點

加卅參議員Dave Cortese 特別委派區代表Meghan Bedi 致贈感謝狀

安樂居行政總裁Grace Li （ 李美莉）在南聖荷西PACE中心，開幕典禮上致歡迎詞

【舊金山訊】繼聯合市（Union City）PACE中心啟用後，安樂居（On Lok）南聖荷西 PACE中心於17日下午舉行隆重開幕剪綵典禮。近百位民意代表、社區領袖及各界嘉賓齊聚一堂，共同見證這項重要里程碑，並頒發賀狀表達祝賀與肯定。現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，充分展現社區對長者照護服務的重視與支持。

全新落成的安樂居南聖荷西PACE中心，將進一步滿足聖荷西市及周邊地區日益增加的高齡照護需求。聖荷西不僅是灣區 發展最快的城市之一，也是族裔文化最為多元的社區之一，對完善長者醫療與照護服務的需求持續攀升。

位於聖荷西Martinvale Lane 151號的新中心，占地約20,348平方英尺，設計充分考量不同身體狀況長者的安全、舒適與身心健康需求。從防滑地板材質到具吸音功能的照明設備，處處展現以長者為本的貼心規劃，營造安靜、舒適且有助身心恢復的照護環境。

除提供完善的臨床醫療服務外，會員還可在溫馨如俱樂部般的活動空間中參與社交聯誼、休閒活動及共餐服務，促進身心健康與人際互動。中心亦設有科技學習教室、戶外交流空間，以及配備電動車充電站的停車設施，同時提供On Lok綠能接送巴士服務，讓長者往返更加便利。

根據加州人口普查資料顯示，灣區人口老化速度高於全美多數都會區。預估至2055年，區內超過半數居民年齡將達50歲以上。為因應快速成長的高齡人口及長照需求，安樂居近年積極擴展服務版圖，於聯合市及南聖荷西增設兩座全新PACE中心。隨著南聖荷西PACE中心正式投入營運，安樂居在灣區的服務據點已增至九家，進一步提升區域長者照護量能。

創立於1971年的安樂居（On Lok）總部設於舊金山，是全美PACE（Program of All-Inclusive Care for the Elderly）模式的先驅與創始機構。安樂居長期致力於透過整合醫療、復健、居家照護及社會服務等資源，協助長者在熟悉的社區與家庭環境中安享晚年。目前超過2,200位PACE參與者接受服務，其中98%持續居住於社區內，充分展現PACE模式協助長者「在地安老」的成效。

有意申請加入安樂居PACE計畫的長者，只需年滿55歲，持有Medicare（紅藍卡）及Medicaid（白卡），並居住於舊金山縣、佛利蒙（Fremont）、聯合市、聖荷西及聖塔克拉拉縣等服務範圍內，即可提出申請。安樂居在收到申請後，將先進行資格評估，通過後再送交政府相關單位核准，申請流程簡便快速。

欲了解更多PACE計畫資訊或申請資格，請致電安樂居：1-866-526-9622。

隆重的剪綵儀式在17日下午5時舉行