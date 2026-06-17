我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽油價格終於降至4美元以下…今日5件事

世界盃第2輪╱開場僅6分鐘 捷克1：0領先南非

安樂居（On Lok）南聖荷西PACE中心 17日盛大開幕服務灣區快速成長高齡人口　打造醫療與社區照護新據點

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加卅參議員Dave Cortese 特別委派區代表Meghan Bedi 致贈感...
加卅參議員Dave Cortese 特別委派區代表Meghan Bedi 致贈感謝狀

安樂居行政總裁Grace Li （ 李美莉）在南聖荷西PACE中心，開幕典禮上致...
安樂居行政總裁Grace Li （ 李美莉）在南聖荷西PACE中心，開幕典禮上致歡迎詞

【舊金山訊】繼聯合市（Union City）PACE中心啟用後，安樂居（On Lok）南聖荷西PACE中心於17日下午舉行隆重開幕剪綵典禮。近百位民意代表、社區領袖及各界嘉賓齊聚一堂，共同見證這項重要里程碑，並頒發賀狀表達祝賀與肯定。現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，充分展現社區對長者照護服務的重視與支持。

全新落成的安樂居南聖荷西PACE中心，將進一步滿足聖荷西市及周邊地區日益增加的高齡照護需求。聖荷西不僅是灣區發展最快的城市之一，也是族裔文化最為多元的社區之一，對完善長者醫療與照護服務的需求持續攀升。

位於聖荷西Martinvale Lane 151號的新中心，占地約20,348平方英尺，設計充分考量不同身體狀況長者的安全、舒適與身心健康需求。從防滑地板材質到具吸音功能的照明設備，處處展現以長者為本的貼心規劃，營造安靜、舒適且有助身心恢復的照護環境。

除提供完善的臨床醫療服務外，會員還可在溫馨如俱樂部般的活動空間中參與社交聯誼、休閒活動及共餐服務，促進身心健康與人際互動。中心亦設有科技學習教室、戶外交流空間，以及配備電動車充電站的停車設施，同時提供On Lok綠能接送巴士服務，讓長者往返更加便利。

根據加州人口普查資料顯示，灣區人口老化速度高於全美多數都會區。預估至2055年，區內超過半數居民年齡將達50歲以上。為因應快速成長的高齡人口及長照需求，安樂居近年積極擴展服務版圖，於聯合市及南聖荷西增設兩座全新PACE中心。隨著南聖荷西PACE中心正式投入營運，安樂居在灣區的服務據點已增至九家，進一步提升區域長者照護量能。

創立於1971年的安樂居（On Lok）總部設於舊金山，是全美PACE（Program of All-Inclusive Care for the Elderly）模式的先驅與創始機構。安樂居長期致力於透過整合醫療、復健、居家照護及社會服務等資源，協助長者在熟悉的社區與家庭環境中安享晚年。目前超過2,200位PACE參與者接受服務，其中98%持續居住於社區內，充分展現PACE模式協助長者「在地安老」的成效。

有意申請加入安樂居PACE計畫的長者，只需年滿55歲，持有Medicare（紅藍卡）及Medicaid（白卡），並居住於舊金山縣、佛利蒙（Fremont）、聯合市、聖荷西及聖塔克拉拉縣等服務範圍內，即可提出申請。安樂居在收到申請後，將先進行資格評估，通過後再送交政府相關單位核准，申請流程簡便快速。

欲了解更多PACE計畫資訊或申請資格，請致電安樂居：1-866-526-9622。

隆重的剪綵儀式在17日下午5時舉行
隆重的剪綵儀式在17日下午5時舉行

精華 FAQ

  • 因為聖荷西高齡人口快速增加，對長者醫療與照護需求持續上升。新中心可補強區域服務量能，並提供更完整的在地安老支持。

  • 中心除臨床醫療外，還有社交活動、共餐服務、科技學習教室、戶外交流空間與電動車充電設施，並提供綠能接送巴士，方便長者往返。

  • 年滿55歲，持有Medicare與Medicaid，並居住於舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西及聖塔克拉拉縣等服務範圍者，可提出申請並接受資格評估。

灣區 聖荷西

上一則

精辦中國10年簽證 山景城美亞旅行社擴大服務代辦費僅60美元 專業團隊協助申請省時又便利

下一則

舊金山納巴米其林三星餐廳「法國洗衣店」欠薪案 愈滾愈大

延伸閱讀

健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活

健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活
花園角廣場改造工程動工 7300萬打造華埠「城市客廳」

花園角廣場改造工程動工 7300萬打造華埠「城市客廳」
法拉盛樂齡中心漏水關閉 議員促速維修

法拉盛樂齡中心漏水關閉 議員促速維修
舊金山安全區計畫 禁停路口可種花、壁畫美化社區

舊金山安全區計畫 禁停路口可種花、壁畫美化社區
慈善麻雀大賽圓滿舉行為家橋驛社籌得逾三萬元善款 近百善長熱心參與共襄善舉

慈善麻雀大賽圓滿舉行為家橋驛社籌得逾三萬元善款 近百善長熱心參與共襄善舉

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

2026-06-17 02:18
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08

超人氣

更多 >
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過
掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠