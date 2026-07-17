周航畫展 從旁觀者到創作者「畫下生活的美與真」

周航分享他的學畫經歷。(矽谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 周航在聖塔克拉拉舉辦首場畫展「本來生活」，展出30件彩墨作品，並將所得全數捐出，展現從企業家到藝術創作者的轉身。

2026年7月11日下午，「本來生活：周航畫展」在矽谷 亞洲藝術中心聖塔克拉拉館開幕。展期至7月22日。

70後的周航，是中國第一代高品質音響企業家，曾代理索尼 (Sony)音響、成為北京奧運會音響提供商，也是第一代移動互聯網企業家，創辦了中國第一家網約車平台易到，為國人生活品質的提升有過真實貢獻，亦有傷痕。

如今他轉身為投資人，並將平生第一個畫展命名為「本來生活」，完成從旁觀者到創作者的華麗轉身。開幕式上他坦言：「你我皆凡人，但藝術能成為生活的療癒。當生活充滿『不順利』與『不如預期』，我們要做的是通過繪畫與自己、與他人、與自然重新建立連接。不為成為大師，只為畫下生活的美與真。」

此次展出周航30件彩墨畫作。

畫展的成功離不開啟蒙老師、灣區畫家潘育川的指引。潘育川分享趣事：一年多前周航提出學畫時，他要求「學習必須辦一場展覽」。如今看到這些畫作，他贊嘆周航將非職業畫家的純粹真誠發揮到極致。

知名畫家侯寧評價周航作品樸素自然，筆觸帶有特有的木刻感，這種拙樸反呈直抵人心的力量。侯寧正是當天畫展的第一位觀眾，第二位則是矽谷清華資本的夏淳，深感驚喜。

舊金山中華藝術學會會長鄭澤傑、著名藝術史家高木森也親臨現場，肯定周航的畫作展現了個人志趣，更在華人藝術社群中傳遞出「藝術回歸生活」的積極信號。

矽谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，周航首次辦展便選擇在此，是對藝術回歸生活理念的生動詮釋。當天觀眾濟濟一堂，平均年齡僅三十歲左右。

周航表示，本次展覽所得全部捐給矽谷的公益組織文化藝術沙龍。

「人人皆可藝術。」周航用畫筆告訴人們：無論順境逆境，抓住畫筆去表達，生活皆可美好。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。www.artshu.com。

圖為展覽上的周航畫作。(矽谷亞洲藝術中心提供)