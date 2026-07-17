陳郁秀「品牌台灣」講座 7月18日灣區再現

前行政院文化建設委員會主任委員、國際知名鋼琴家陳郁秀（右）18日下午2時，將在金山灣區華僑文教中心再次舉辦專題演講。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳郁秀將於7月18日在金山灣區華僑文教中心再度演講，以「品牌台灣」分享文化藝術教育與創新如何讓世界重新認識台灣。

繼7月12日於舊金山 亞洲藝術博物館舉辦的「舊金山台北姐妹市文化交流」吸引二百多位文化、藝術、教育、企業及主流社會人士熱烈參與，並獲得各界一致好評後，前行政院文化建設委員會主任委員、國際知名鋼琴家陳郁秀教授，將於7月18日（星期六）下午2時，在金山灣區 華僑文教中心再次舉辦專題演講，以「品牌台灣（Brand Taiwan）」為題，分享如何透過文化、藝術、教育與創新，讓世界重新認識台灣。

本次活動由舊金山台北姐妹市委員會主辦，共同主辦為矽谷美華科技協會、JT Family Foundation, Antares Foundaiton, Benefit Tomorrow Foundation， 免費開放各界人士參加。

現場也將同步展出國際知名鈦金藝術家陳智權的代表作品。他以獨步全球的鈦金藝術聞名國際，作品曾於美國、日本、法國、義大利等地展出。他成功將運用於航太科技的鈦金屬，轉化為充滿生命力的藝術創作。

舊金山與台北兩市結盟姐妹市於1969年，透過文化、藝術、音樂與經濟科技等民間交流活動，促進兩市之間的友誼，舊金山台北姐妹市委員會也扮演了重要民間外交角色。

「兩城市締結姐妹市以來，在民間友誼上有深厚基礎，不斷地在文化藝術上交流，是連結兩地最溫暖和堅實的橋樑。」委員會主席胡立民表示，陳教授的國際視野，以及對特有的台灣文化發展關懷與參與，得到很大的迴響。為讓灣區朋友有更多的機會聆聽陳教授多年來在台灣多元藝術文化上, 包括台灣、原住民、客家、漢學等在建築、色彩、飲食、人文樣貌等融合的努力，以及如何介紹到國際的故事，特別再舉行一場分享，請勿錯過。

此次交流活動共同主席梅毅端、賴淑娜、張筱涵以及Sharon Seto，以及委員會成員、義工群等經過數月籌劃與準備，由媒體人鄭家瑜出任主持，歡迎僑社朋友踴躍參加，聆聽陳郁秀分享她如何帶領台灣藝術走向世界舞台的故事。

共同主席們表示，此次受到僑社很大的關注，無論在節目安排、籌款以及社團合作，都深深感受到各方的支持，非常感謝。周日活動的成功，代表了民間外交的實力，十八日更期待對文化藝術有興趣的朋友到現場，把握此難得的機會，與陳教授面對面互動。

胡立民表示，過去十年，在徐大麟博士擔任主席期間，曾在2016年邀請時任市長柯文哲來訪、2018年主辦「蘭花與茶下 -- 林懷民演講」、同年國家交響樂團至舊金山音樂廳演出、以及2020年 PPE捐贈舊金市府、2021年台北大師新秀音樂節等。「此次陳教授帶來的文化盛宴正是我們持續這樣民間外交與交流使命的傳承。」期待與國際友人和僑民的參與。

金山灣區華僑文教中心地址：100 S. Milpitas Blvd, Milpitas。