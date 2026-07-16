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金山中華總商會劉運方遭控性騷 不再留任董事

編譯組／綜合報導
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舊金山中華總商會前會長劉運方(右)在員工指控中離職，訴訟員工之一李婉兒(左)提出...
舊金山中華總商會前會長劉運方(右)在員工指控中離職，訴訟員工之一李婉兒(左)提出了襲擊和性騷擾指控。中為前市長布里德。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山中華總商會前主席劉運方（Donald Luu）於14日決定，將不再留任董事會，此前該組織因一則性行為不端（sexual misconduct）指控以及員工提出的其他投訴而陷入內訌。

此前，中華總商會13名董事會成員曾威脅稱，除非劉運方被永久罷免並要求四名現任領導層成員辭職，否則他們將集體辭職，以此抗議這個組織對相關指控的處理方式。

周二晚間，董事會多數成員投票決定將原定於上月舉行的年度選舉推遲至2027年6月，從而使包括劉運方在內的所有董事會成員任期延長一年。劉運方此前已辭去會長職務，但仍留在商會董事會中。

中華總商會這一強大的華埠組織舉辦的年度春節慶典是舊金山參與人數最多的活動之一，也是亞洲以外同類遊行中規模最大的。但目前的內部混亂正日益加劇並席捲了該組織。

心懷不滿的董事會成員曾要求罷免劉運方，他們指責劉運方導致三名員工提起訴訟，並指第四名員工李婉兒（Judy Lee）通過其律師提出了襲擊和性騷擾指控。

李婉兒的律師聲稱，她曾遭遇「卑鄙且惡劣」的性騷擾、敵對的工作環境及其他問題。無論是李婉兒本人還是她的律師阿爾帕斯（Kathleen Alparce），均未公開詳細說明這些指控。

但作為舊金山華裔社區人脈最廣的人物之一，劉運方對此予以反駁。他否認了針對他的所有指控，並表示將對李婉兒提起誹謗（defamation）訴訟，以保護自己免受他所稱的「不實指控」之害。

劉運方的律師團隊稱，劉運方曾根據一份保密和解協議同意向李婉兒支付一筆巨款，他聲稱自己是在「面臨聲譽毀於一旦的迫在眉睫的威脅」下簽署該協議的。他稱李婉兒隨後違反了協議。

阿爾帕斯上周在一份聲明中表示，劉運方「利用我們的法律體系，針對李女士對她在華商會的領導層所遭受的惡行和虐待發聲的行為進行打壓」。

商會另外三名員工也對雇主提起了訴訟，指控商會未能在他們於4月10日在商會辦公室發現一個未經授權的錄音設備後提供保護，他們聲稱該設備是李婉兒放置的。這些員工表示，商會「因疏忽而未能及時展開調查，未能對辦公場所進行物理和技術排查，也未能實施臨時保障措施來保護員工隱私。」

精華 FAQ

  • 他是在遭到性行為不端指控、員工連串投訴與董事會要求究責的壓力下，決定退出董事會。此舉也反映商會內部衝突已明顯升高。

  • 多數董事投票把原定上月舉行的年度選舉延到2027年6月，等於讓包括劉運方在內的所有董事會成員任期再延長1年。

  • 事件涉及對李婉兒的襲擊與性騷擾指控、3名員工提告，以及商會未妥善處理未授權錄音設備與員工隱私保護等爭議。

舊金山 罷免 投票

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