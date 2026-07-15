中醫師教你保養腎 慈濟腎友會7月19日講座

北加州慈濟 腎友會訂於19日(星期日)下午邀請中醫博士林大棟，在該會7月份的聚會中，講解中醫養腎與護腎要訣。

如何認識、照顧並保養腎臟。林醫師將從中醫的觀點，詳細介紹腎臟、如何知道腎臟功能、如何照顧並保養腎臟。歡迎與會者在演講結束後的問答時段中，把當天聽講的問題或生活上的各種問題提出，林醫師將給予回答，希望能夠提供大家正確資訊與知識，讓與會者能夠更正確的照顧自己的腎臟。

慈濟在灣區 所舉辦的腎友會已進入第21年， 許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅每兩月一次溫馨聚會， 腎友及其家人們都能在腎友會上獲得重要的最新資訊，如醫療、日常生活的照顧、飲食營養及換腎相關事宜等。許多社區民眾及腎友們關心但卻苦無中文資訊，往往在慈濟腎友會獲得解答。2022年開始腎友會並把過去的一些講座的影片在YouTube上面播放，有需要或興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋自己所需要的影片。

參加腎友會聚會的講座請使用zoom ，連結如下：

https://us02web.zoom.us/j/82625726274?pwd=PPnlwuZj01h9b46R7DhTZJ0cLiGfot.1

Meeting ID: 826 2572 6274，Passcode: 2026

也可電話：1 669 900 6833 (San Jose) 1 669 444 9171 （US）

北加州慈濟腎友會服務華裔，不分宗教，完全免費。希望更進一步了解慈濟腎友會各項服務的灣區朋友，請洽詢慈濟北加州分會 408-457-6969。