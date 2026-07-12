舊金山中華藝術學會 鄭澤傑接棒會長 續推中華藝術文化傳承

舊金山中華藝術學會會長交接，由張培椿（左）交棒給新任會長鄭澤傑（右）。（受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山中華藝術學會舉行會長交接，鄭澤傑接棒領導，延續40多年來弘揚中華文化、促進灣區及國際藝術交流的使命。

舊金山 中華藝術學會10日舉行會長交接典禮，由張培椿交棒給新任會長鄭澤傑，象徵學會邁入新的發展階段。來自灣區 藝術、文化界人士及歷屆幹部齊聚一堂，共同見證這項具有傳承意義的重要時刻。

舊金山中華藝術學會成立至今已逾40年，是灣區歷史最悠久、規模最大的華人 藝術團體之一。學會由旅居北加州的藝文人士於1982年共同創立，以弘揚中華文化、促進中西藝術交流為宗旨。多年來凝聚書法、國畫、西畫、雕塑、攝影等不同藝術領域創作者，不僅提供會員交流切磋的平台，每年更固定舉辦會員聯展，成為灣區華人藝術界的重要年度盛事。

新一屆理監事及幹部名單為：名譽會長張培椿；會長鄭澤傑；秘書長馮瑾；常務副會長何志鴻；副會長鄧佳妮、徐治慶、黃漢龍、張逸平；監事長簡國藩；副監事長陳敏華、董燕蕓。

交接儀式中，卸任會長張培椿表示，40多年來，在歷任會長及理監事共同努力下，會員遍布美國、中國大陸、台灣及香港等兩岸四地，在任期間持續透過藝術展覽等多種方式，搭建灣區各市與國際間的藝術文化交流。也讓海外華人得以在異鄉延續中華藝術精神。未來他將以名譽會長身分繼續支持會務，協助新團隊推動各項藝文活動，讓學會薪火相傳。

新任會長鄭澤傑表示，舊金山中華藝術學會累積40多年的深厚基礎，是灣區華人藝術家的共同家園。未來將延續創會宗旨，凝聚更多年輕藝術創作者加入，拓展跨文化交流平台，透過展覽、講座及藝術教育等活動，讓更多主流社會認識中華藝術之美，提升華人藝術家在美國社會的影響力。讓學會在傳承中持續創新，迎向新的40年。

舊金山中華藝術學會舉行會務交接，新一屆理監事及顧問團隊合影。（受訪者供圖）