全美中華婦女會 呂宜珍接棒會長 續推公益與青年培育

全美中華婦女會會長黃小珠（左）卸任，由呂宜珍（右）接棒。（記者夏彥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 全美中華婦女會在福斯特市舉行2026年年會與交接典禮，呂宜珍接任會長並承諾推動公益、培育青年，活動同時表揚5位學子並展現僑社凝聚力。

全美中華婦女會11日在福斯特市（Foster City）舉行2026年年會暨新舊任會長交接典禮，近百位僑界人士齊聚一堂，見證會務傳承時刻。會中也頒發青年獎學金，並安排文藝表演，展現婦女會多年來深耕社區、關懷教育及凝聚僑界的成果。 ⁠

今年活動以充滿夏威夷 風情的「Aloha」為主題，會場布置洋溢熱帶海洋氣息，與會來賓戴上花環，在輕鬆愉快的氛圍中交流聯誼。

黃小珠會長表示，婦女會一路走來，秉持團結互助、服務社區的精神，不僅舉辦公益活動，也持續關懷弱勢、支持僑社發展，希望未來在新任團隊帶領下，持續凝聚婦女力量，擴大服務能量。

交接儀式中，在駐舊金山 台北經濟文化辦事處朱永昌副處長的監交下，黃小珠將印信交予新任會長呂宜珍，象徵責任與使命傳承。呂宜珍表示，感謝會員的信任，未來將延續歷任會長打下的良好基礎，持續推動公益服務、促進會員交流，並鼓勵更多年輕世代參與僑社，讓婦女會不斷注入新活力。

朱永昌肯定全美中華婦女會多年來對灣區 僑社的貢獻，期盼婦女會未來持續成為僑界的重要力量，深化台美文化交流。

活動中同步舉行獎學金頒獎典禮，今年共有5位青年學子獲頒獎學金，包括Nikko Perez、Lily Traidman、Orin Yu、Shirley Chang及Evelyn Lu。獲獎學生代表分享求學心得，感謝婦女會長年支持華裔青年成長。

全美中華婦女會姐妹們身穿粉紅色夏威夷風服飾登台演出，以歌舞聯歡，現場氣氛熱烈，來賓紛紛拿起手機拍照留念。大會也安排小提琴獨奏、樂隊演出及摸彩活動，讓會員與嘉賓在歡樂中交流情誼。

到場祝賀嘉賓有朱永昌、金山灣區文教中心主任莊雅淑及新任主任王偉讚、世界日報舊金山社總經理李銘濱，以及灣區多位僑界代表等。

舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長（中）南灣華僑文教中心莊雅淑主任（左）、王偉讚主任（右）出席全美中華婦女會會長交接典禮。（記者夏彥/攝影）