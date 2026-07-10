北美首個華語廣播節目 「金星電台」霓虹招牌重新點亮

北美首個華語廣播招牌，重亮華埠「金星電台」見證華人移民史。（受訪者供圖）

陪伴舊金山 華人社區逾80年的「金星電台」霓虹招牌，10日晚間將在華埠 夜市重新點亮。這不只是一次老招牌修復工程，更是北美華語媒體發展史的重要時刻，讓許多塵封已久的華人移民記憶重新回到街頭。

舊金山市第三區市議員李爾德（Danny Sauter）將於晚間8時與美洲華人歷史學會、加州歷史廣播學會、灣區 廣播名人堂等共同主持亮燈儀式。

金星電台由童氏家族於1939年創辦，是公認北美第一個華語廣播節目，也是當年許多華人移民接觸新聞、獲取生活資訊及維繫社區聯繫的重要媒介。節目從舊金山播出長達40年，其中「The Chinese Hour」在1953年高峰時期，每次播出吸引約2萬5000名灣區聽眾，在當時華人人口並不多的年代，影響力相當可觀。

對不少第一代移民而言，在沒有中文電視頻道、沒有網際網路、更沒有社群媒體的年代，中文廣播就是每天認識世界、了解社區、聽見家鄉語言的重要窗口，也成為串連華埠居民的重要橋梁。

這次修復工程由加州歷史廣播學會發起並募款完成，希望向童氏家族對華語廣播的開創性貢獻致敬。修復內容包括去除鏽蝕、修補受損結構、重新噴漆、更換變壓器、更新配線及霓虹燈管，同時保留招牌內仍可正常運作、已有80多年歷史的原始照明元件，讓這件歷史文物重現昔日風采。

李爾德表示，雖然廣播節目早已停播，但透過修復這塊霓虹招牌，讓更多居民與遊客有機會認識這段屬於華埠的重要歷史，也讓華人社區的文化資產得以持續保存。

20世紀初，華埠曾是全市霓虹招牌最集中的街區之一。從1920年代至二戰期間，各式霓虹燈象徵著商業繁榮與城市現代化，也塑造了華埠最具代表性的街景。隨著金星電台招牌重新亮起，不僅為華埠夜市增添新的文化亮點，也提醒人們，在今日數位媒體蓬勃發展之前，華語廣播曾是海外華人社區最重要的聲音。