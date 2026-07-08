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「原聲」訪灣區 台灣原住民青年交流歌聲、文化

記者頌慈／密爾比達報導
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TIYA將前往美國奧克拉荷馬市，參加UNITY50周年年會。（記者頌慈╱攝影）
TIYA將前往美國奧克拉荷馬市，參加UNITY50周年年會。（記者頌慈╱攝影）

來自台灣的原聲教育協會今年暑假再度訪美，並啟動全新品牌「TIYA（Taiwan Indigenous Youth Alliance，台灣原住民族青年聯盟）原聲領航計畫」。13位來自台灣各地的原住民族青年來到美國，參加美國原住民青年發展組織UNITY50周年年會，透過歌聲、文化與青年交流，在國際舞台展現台灣原住民的多元文化與生命力。

南灣當地鄉親7日在文教中心舉辦「舊金山灣區TIYA天使沙龍」，邀請灣區僑胞相聚，積極為青年表演團募款。活動以「歌聲、智慧、希望」為主題，青年表演者除展現各民族文化外，也親自向一路支持原聲的僑胞表達感謝。

台灣原聲教育協會無任所代表車和道表示，這次來訪的13位青年，不少人在十幾年前還是孩童時，就曾隨原聲童聲合唱團到灣區演出，如今已成為大學生，即將代表台灣登上國際原住民族交流舞台，令人格外感動。

他指出，原聲自2013年首次訪問灣區以來，已是第六度來美交流。早期團隊以「Luma」為名，許多團員曾寄宿在灣區僑胞家中，感受到當地華人社區的熱情接待。如今歷經7年的轉型與培育，「Luma」正式蛻變為「TIYA」，不再只是原聲教育協會旗下的團隊，而是整合全台原住民族青年、串連為國際交流的平台。

過去7年間，TIYA已培育超過60位青年見習，並三度率團參與UNITY年會，逐步建立台灣原住民族青年在國際原民社群中的能見度。

此次代表團共有13位學員，分別來自布農族、排灣族、泰雅族、阿美族及卑南族，就讀於台灣及海外多所大學。成員依專長分為四個工作小組，各司其職、彼此合作，共同完成這趟國際交流任務。

車和道表示，台灣原住民族約占總人口2%，約40多萬人。原聲過去最廣為人知的是童聲合唱團，近年曾受邀在教宗面前演唱，受到國際關注。此次赴美的則是已進入大學階段的青年，希望展現新一代原住民族青年的文化自信與國際視野。

代表團將前往奧克拉荷馬市，參加約3000人出席的UNITY年會。UNITY是美國最大的原住民族青年組織之一，TIYA是今年僅有的兩支受邀海外團隊之一，另一支來自紐西蘭。

青年們此次帶來的演出除了歌唱外，也融合部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器及舞蹈元素，包括口簧琴等傳統樂器演奏，透過音樂與故事，向國際觀眾介紹台灣原住民族的文化、歷史與生活智慧。

原聲教育協會創辦人馬彼得校長特別錄製祝福影片，勉勵青年們勇敢站上國際舞台。

台灣原住民族青年此次也融合部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器及舞蹈元素，向國際觀...
台灣原住民族青年此次也融合部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器及舞蹈元素，向國際觀眾介紹台灣原住民族的文化。（記者頌慈╱攝影）

台灣原住民族青年此次也融合部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器及舞蹈元素，向國際觀...
台灣原住民族青年此次也融合部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器及舞蹈元素，向國際觀眾介紹台灣原住民族的文化。（記者頌慈╱攝影）

精華 FAQ

  • 主要是以TIYA原聲領航計畫參與美國原住民青年組織UNITY年會，透過演唱、舞蹈與文化分享，提升台灣原住民族青年在國際舞台上的能見度。

  • 活動在舊金山灣區文教中心舉行，號召僑胞聚會並為青年表演團募款，也讓團員當面向長年支持原聲的社群致謝，凝聚交流與支持力量。

  • 團隊除了合唱，也融入部族生活、狩獵文化、祭儀、傳統樂器與舞蹈，包含口簧琴演奏，藉由音樂與故事介紹台灣原住民族的歷史與智慧。

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