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中華總商會員工、董事互控 恐影響金山農曆年花車巡遊

舊金山訊
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2024年7月，前主席、監事會主席劉運方（右）再次擔任中華總商會主席，李婉兒（左...
2024年7月，前主席、監事會主席劉運方（右）再次擔任中華總商會主席，李婉兒（左）成為商會成立以來首位女性副主席。中為舊金山市前市長布里德。（本報檔案照）

舊金山中華總商會近日陷入內部動盪，13名董事周二(6月30日)聯名要求撤除前會長劉運方（Donald Luu）的董事職務，否則集體辭去董事職務。訴求中提到，該商會的三名員工已於6月提告稱隱私遭侵犯。商會歷來首位女性副主席李婉兒（Judy Lee）則另透過律師向總商會提出攻擊、性騷擾、以及敵意且不安全的工作環境的投訴。

舊金山中華總商會1917年成立，長期被視為全美最具歷史與影響力的華人商會之一。主辦包括舊金山標誌性的農曆新年花車巡遊、全美華埠小姐選美、農曆新年花市等活動。2016年去世的白蘭曾是商會領袖，劉運方則是她的門生之一。李婉兒是舊金山中華總商會首位女性副主席，華裔第二代，於2014年獲全美華埠小姐「第三公主」，2016年加冕「華埠小姐」。

劉運方的會長任期原定本周二屆滿，但社區人士指出，他在數周前就已離任，但仍留任總商會董事。該商會目前共有兩個董事會，合計37名成員。

在致商會高層的信中，抗議董事表示，他們認為劉運方應為員工的訴訟負責。三位提告的員工包括，Lainar Chan、Mavis Ngo、Christine Hui。他們提起的訴訟控告總商會有疏忽，並稱李婉兒曾在商會辦公室內放置未經授權的錄音裝置，該信副本已由舊金山紀事報查閱。

李婉兒的律師阿爾帕斯（Kathleen Alparce）告訴紀事報，李婉兒知悉該訴訟，並否認有任何不當行為。律師指出，李婉兒並非該案被告，並表示她將視需要參與訴訟程序。基於法律原因，李婉兒目前沒有說明她具體指控商會內哪一位人士。

阿爾帕斯在聲明中表示，李婉兒已就她所稱的「可鄙且惡劣」性騷擾事件、敵意工作環境及其他問題，向商會「提交正式投訴」。阿爾帕斯未在聲明中詳述具體指控，並以「待處理法律事務」為由拒絕進一步置評。

董事們並指控劉運方「將自身利益置於商會利益之上，背叛了外界對他的信任」。這封信也顯示，這個歷史悠久的華埠商業組織內部衝突，可能危及舊金山的農曆新年花車巡遊。

劉運方透過發言人羅賓（Scott Rubin）發表聲明，否認相關指控。他表示，自己正對李婉兒提起訴訟，「以保護自己免受這些不實指控傷害」。

劉運方在聲明中表示：「本月稍早，我做出艱難決定，辭去舊金山中華總商會董事會會長一職，好讓自己能專注於家庭，也避免一名員工對我的不實指控干擾商會的重要工作。」

羅賓提供的文件稱，李婉兒的指控使劉運方承受「嚴重情緒痛苦與公開羞辱」。文件並稱，劉運方在「名譽即將遭毀滅的威脅下」，同意依一項保密和解協議向李婉兒支付一筆可觀金額，但李婉兒隨後違反了保密協議。

李婉兒的律師拒絕置評，並表示她尚未收到訴訟送達。

中華總商會前會長劉運方任期原定6月30日屆滿。（本報檔案照）
中華總商會前會長劉運方任期原定6月30日屆滿。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 主要衝突是十三名董事聯名要求撤除前會長劉運方的董事職務，並指他應對員工訴訟負責；同時，商會又面臨員工與李婉兒對內部管理及職場環境的互控。

  • 三名員工指控商會疏忽，並稱李婉兒在辦公室放置未經授權的錄音裝置；李婉兒則透過律師投訴攻擊、性騷擾、敵意且不安全的工作環境等問題。

  • 因為舊金山中華總商會長期主辦農曆年花車巡遊等大型活動，若董事集體辭職或內部持續失控，將影響人力、決策與活動籌備，進而波及巡遊舉辦。

舊金山 華埠 性騷擾

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