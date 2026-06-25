北加留台僑生聯誼會改選 毛小苓任會長
北加州留臺僑生聯誼會第14届會長譚益才今年任滿，日前召開理事會改選。選出新會長毛小苓，兩位副會長鄒尚文、袁美河。
滿任會長譚益才早年由香港赴台，就讀國立政治大學新聞系，畢業後返回香港，從事新聞工作，隨後移居舊金山灣區，進修醫技從事醫療工作，同時對僑社公益事務十分活躍，歷任駐美中華總會館主席團主席、肇慶總會館主席等。並於1998年聯絡曾在台求學之多位灣區熱心僑生，創立北加州留臺僑生聯誼會。
為了回饋中華民國之栽培，飲水思源，2000年起設立「在臺優秀僑生獎學基金」，獎勵在臺學業優秀僑生。2009年起增添「在臺清寒僑生助學金」，幫助及鼓勵清寒學弟妹努力向學。
新任第15届會長毛小苓，由香港赴台就讀國立台灣大學，畢業來美進修，投入科技鑽研及新藥研發工作，也參與社區公益及中文教育，曾任全美中華婦女會會長、中文學校聯合會會長等。
副會長鄒尚文早年從印尼赴台求學，畢業於國立師範大學，來美進修後設立水質化驗室，為飲食安全努力，並熱心公益。
副會長袁美河早年由越南赴台，就讀國立台灣大學護理系，畢業後曾任職台北公共衛生示範中心。因當年越南戰亂，不能返回僑居地，輾轉赴法國工作並協助難民翻譯。來到美國進修後，在灣區醫界服務及做志工多年。
新一屆的團隊亦已出爐，財務長丘培英，秘書長/文書袁美河兼任，康樂組長張寳琴，活動組長鄒尚文兼任，公關組長趙蓮君、顧問譚益才。
新任會長毛小苓表示，期待尚未歸隊僑生同學速與聯誼會聯絡，共同推進會務。
理事會日前完成改選，由毛小苓接任第15屆會長，鄒尚文與袁美河出任副會長，並組成新一屆幹部團隊，延續聯誼會既有的運作與服務方向。 譚益才任內除創會有功，也在2000年設立在臺優秀僑生獎學基金，2009年再增設清寒僑生助學金，長期鼓勵與協助在臺僑生向學。 毛小苓表示，希望尚未歸隊的僑生同學儘速與聯誼會聯絡，讓更多校友重新參與，大家攜手推進會務，持續凝聚北加州留臺僑生社群。
精華 FAQ
理事會日前完成改選，由毛小苓接任第15屆會長，鄒尚文與袁美河出任副會長，並組成新一屆幹部團隊，延續聯誼會既有的運作與服務方向。
譚益才任內除創會有功，也在2000年設立在臺優秀僑生獎學基金，2009年再增設清寒僑生助學金，長期鼓勵與協助在臺僑生向學。
毛小苓表示，希望尚未歸隊的僑生同學儘速與聯誼會聯絡，讓更多校友重新參與，大家攜手推進會務，持續凝聚北加州留臺僑生社群。
上一則
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費
下一則