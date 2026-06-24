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舊金山華埠公寓樓新業主 威脅驅逐92歲租客

編譯組／綜合報導
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43年來，顏素英一直住在舊金山Jackson街1120號這套保養良好的公寓裡。(...
43年來，顏素英一直住在舊金山Jackson街1120號這套保養良好的公寓裡。(Google Maps)

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，自3月在公寓前門上發現一張用膠帶貼著的驅逐通知以來，92歲的顏素英(Sue Yeng Yan，音譯)就幾乎沒怎麼睡過覺，整日被恐懼與焦慮所困擾。

43年來，顏素英一直住在舊金山Jackson街1120號這套保養良好的公寓裡。這座公寓位於下諾布山（Lower Nob Hill）的Powell-Hyde纜車線沿線。這棟樓屬於租金管制範圍，因此她每月只需支付281.42美元。1982年，她從中國湛江移民至美國後不久便搬進了這裡。這套公寓整潔，但空間十分擁擠，客廳、臥室和廚房裡堆滿了顏素英一生的積蓄。

據去年購入這棟16戶公寓樓的房東稱，正是這些堆積如山的物品導致顏素英必須搬離。她於3月10日收到的驅逐通知稱，其單元內「過量的個人物品和/或雜物和/或垃圾」構成了「安全隱患和火災隱患」。

顏素英與樓內另外五戶住戶同時收到了措辭完全相同的驅逐通知。許多租戶已在該處居住數十年，並憑藉租金管制政策享受低於市場價的租金。面臨驅逐的租戶中，至少有三位是老年人。自送達通知以來，該樓宇的管理公司Beam Properties一直拒絕收取月租，這一做法通常是法院正式驅逐聽證會的前奏。

新業主Nabob Hill LLC一直在推進一項斷斷續續的驅逐程序，這可能導致租戶流落街頭。新業主律師聲稱，這些威脅僅是為了使公寓符合相關規定，並表示這一努力已基本成功。但管理公司仍拒絕收取租金，使租戶始終籠罩在驅逐程序的陰影之下。

目前舊金山租金價格正在飛漲，據在線租房平台Apartment List數據顯示，本月一居室公寓的平均要價為3478美元，同比上漲17%。隨著租金飆升，驅逐案件也急劇增加，2025年驅逐案件數量創下10年新高。今年全市驅逐案件數量有望進一步攀升。

從事租戶代理工作30餘年的律師藤岡(Gen Fujioka)表示，受科技行業繁榮與蕭條驅動，租客一直承受著灣區房地產周期帶來的最沉重打擊。

驅逐的法律程序在很大程度上由房東主導，他們發出驅逐通知，決定是否以及何時向法院提起非法占有訴訟，並在決定訴訟進程的速度方面擁有很大權力。

亞裔法律委員會（Asian Law Caucus）住房權利項目主任納西諾（Shelby Nacino）表示，該組織正代表部分面臨驅逐的租戶，會將全力捍衛Jackson街1120號的租戶權益。但在此期間，租戶就只能等待和擔憂。

六套單元的租戶指控，Jackson街1120號的業主正利用誇大的擾民投訴作為幌子...
六套單元的租戶指控，Jackson街1120號的業主正利用誇大的擾民投訴作為幌子，以牟利為目的強行清空這棟租金受控的建築。（取自Pexels）

精華 FAQ

  • 房東指她單元內堆放過量個人物品、雜物與垃圾，構成安全和火災隱患，因此在3月對她發出驅逐通知，並要求她搬離。

  • 顏素英自1982年移民後入住，已在此居住43年，屬租金管制公寓，每月租金僅281.42美元，樓內多名住戶也住了數十年。

  • 管理公司自送達通知後拒收租金，並持續推進驅逐流程；律師稱此舉是為讓公寓符合規定，但租戶仍承受被告上法庭的風險。

租金 舊金山

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