曲狀桿菌病例增 沙加緬度縣府提醒夏季7大食安原則

沙加緬度縣呼籲民眾，在烤肉、野餐及露營等夏季戶外活動期間，務必遵守食品安全七原則，降低感染風險。(取自沙加緬度縣府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度縣曲狀桿菌病例近期明顯增加，衛生局與環境管理局呼籲民眾在夏季戶外活動中落實七大食安原則，以降低感染風險。

隨著夏季氣溫升高、戶外活動增加，食源性疾病風險上升。沙加緬度縣公共衛生局（SCPH）與環境管理局（EMD）聯合呼籲民眾，在烤肉、野餐及露營等夏季戶外活動期間，務必遵守食品安全七原則，降低感染風險。

兩部門指出，近期縣內曲狀桿菌（Campylobacter）感染病例明顯增加。曲狀桿菌是美國最常見的細菌性食源疾病病原之一。最新監測數據顯示，當地病例數較前一個月增加30%，也比過去三年平均值高出20%。

公共衛生專家表示，曲狀桿菌感染通常與食用未煮熟的家禽、未經巴氏殺菌的乳製品、受汙染飲用水，或生肉、家禽肉汁汙染即食食品有關。感染後常見症狀包括：腹瀉、腹部絞痛、發燒、惡心及嘔吐等。

縣公共衛生官Dr. Phuong Luu表示，夏季是家人朋友相聚的季節，無論是在後院烤肉、公園野餐或外出露營，都不希望歡樂時光最後以就醫收場。她說：「近期曲狀桿菌感染增加提醒我們，食品安全非常重要。只要採取幾個簡單的預防措施，就能降低生病風險，讓夏日回憶聚焦在珍貴的人與事，而不是醫院診間。」

衛生部門建議民眾遵守以下食品安全原則：

1.肉類必須徹底煮熟，尤其是家禽。雞肉等家禽內部溫度至少應達華氏165度(約攝氏74度)。

2.處理食材前及接觸生肉、生雞肉後立即洗手。

3.使用肥皂與熱水徹底清洗砧板、流理台及廚具，避免交叉汙染。

4.盛放水果、蔬菜等即食食品時，不可接觸曾處理生肉的刀具或砧板。

5.生鮮肉品應隨時冷藏，切勿長時間置於室溫。

6.避免食用未經巴氏殺菌牛奶、軟質乳酪及未經處理的溪流或湖泊水源。

7.如廁、更換尿布或接觸寵物後(包括動物園互動區動物)，應以肥皂及清水徹底洗手，並督促兒童養成相同的習慣。

SCPH表示，該局持續監測傳染病趨勢、調查疫情並防止疾病傳播；EMD則透過餐飲場所稽查、環境衛生管理及民眾教育維護公共健康。兩個部門將持續合作，及早發現公共衛生風險，並向居民提供預防疾病所需資訊。