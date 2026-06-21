為期10年 沙加緬度將辦大型音樂節 促進地方經濟

沙加緬度縣簽署10年協議，授權音樂活動主辦公司DWP在Discovery Park舉辦大型音樂節，為地方經濟發展帶來長期效益。圖為音樂節活動集錦。(取自沙加緬度縣府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度縣通過與DWP的十年合作，讓Aftershock等大型音樂節持續在Discovery Park舉辦，並透過票房、在地消費與專款投入，回饋公園改善及地方經濟。

沙加緬度縣縣政委員會批准一項為期10年的合作協議，授權知名音樂活動主辦公司Danny Wimmer Presents（DWP）自即日起至2035年，每年可在Discovery Park舉辦最多三場為期數日的大型音樂節，以確保多項深受歡迎的音樂盛會繼續留在沙加緬度，也將為地方經濟及公園改善工程帶來長期效益。

★活動收益 回饋公園社區

第一選區縣政委員Phil Serna表示，Discovery Park位於美國河（American River）與沙加緬度河（Sacramento River）交會處，不僅是自然景觀地標，更是社區、文化與藝術匯聚的重要場所。

他指出，這些音樂節讓沙加緬度及整個區域獲得國際曝光，為本地企業與勞工創造商機，同時產生的收入也可再投入American River Parkway等公共資源維護與改善，是公私合作創造雙贏的成功案例。

由音樂產業企業家Danny Wimmer創立的DWP，是全美最大音樂節主辦單位之一，每年吸引來自全美及世界各地樂迷參與。該公司自2012年起在Discovery Park舉辦重金屬與搖滾音樂節Aftershock Festival，並於2022年推出鄉村音樂節GoldenSky Festival。

根據統計，Aftershock與GoldenSky每年為沙加緬度縣帶來數十萬名遊客。其中，Aftershock在2025年創造約3500萬元地方經濟效益，吸引超過16萬4000名觀眾，參與者遍及美國50州及30多個國家；GoldenSky則於2024年創造約1410萬元經濟效益，吸引7萬5000人參加。

此次協議由沙加緬度縣經濟發展辦公室主導談判，目標是將音樂節所創造的效益最大化，從支持在地商家到改善公園設施。根據協議內容，縣府將獲得依出席人數計算的場地許可收入、活動期間所有相關成本補償，及專款投入各項社區計畫。協議並要求優先採用本地供應商、服務業者及餐飲商家，以增加在地經濟利益。

縣府經濟發展辦公室主任Crystal Bethke表示，當數萬名遊客前來參加音樂節時，他們會入住旅館、在餐廳用餐、於本地商店消費，直接帶動地方經濟成長；活動背後還有眾多本地供應商、餐飲業者及工作人員參與，讓效益不只停留在活動期間。

★發展專項資金 高達30萬

協議還包括最高30萬元的經濟發展專項資金，用於Discovery Park初期設施改善工程，包括5號州際公路（Interstate 5）橋下停車區升級，以及公園開放空間優化等項目。

區域公園局局長Liz Bellas表示，Discovery Park是許多人心中的珍貴記憶，無論是在河邊戲水、參加音樂節，或只是享受戶外時光，都是沙加緬度獨特魅力的一部分。這項協議不僅能向世界各地遊客展現沙加緬度的特色，也讓社區能持續投資並維護這座引以為傲的公共空間。