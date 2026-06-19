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舊金山台北姐妹市委員會主辦 品牌台灣7月登場

記者李怡/舊金山報導
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品牌台灣7月登場，姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流。（記者李怡/攝影）
品牌台灣7月登場，姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山台北姐妹市委員會7月將舉辦「品牌台灣」活動，結合文化論壇與藝術展演，推廣台灣多元文化、軟實力及未來科技經濟合作。

舊金山台北姐妹市委員會將於7月12日及18日舉辦兩場「品牌台灣」文化交流盛會，透過藝術、音樂與文化論壇，向灣區主流社會介紹台灣多元文化與軟實力，並盼以姐妹市交流為平台，進一步拓展科技、經濟合作，未來促成台北、舊金山市長互訪，深化雙方合作。

主辦單位18日舉行記者會表示，本次活動獲得舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、加州財長馬世雲及駐舊金山台北經濟文化辦事處支持，也獲得灣區僑界、企業及媒體積極響應，目前僑社募款已超過20萬美元，充分展現社區對推動文化外交的支持。

此次活動邀請前文建會主委、國家文化藝術基金會董事長陳郁秀擔任主講人，以「品牌台灣」為題，分享如何透過文化建立國際品牌形象。陳郁秀表示，台灣文化兼容並蓄，受到荷蘭、西班牙、日本及中華文化等多元歷史影響，形成獨特的文化樣貌。她認為，台灣不僅擁有半導體與科技實力，也應持續透過電影、藝術、音樂等文化品牌，向世界展現台灣的軟實力。

舊金山台北姐妹市委員會主席胡立民表示，希望藉由7月12日及18日兩場活動，透過文化外交累積能量，讓更多美國主流社會認識台灣的人文、多元文化與民主價值。「文化是跨越語言、與世界交朋友最好的方式，也是品牌台灣的重要力量。」

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年活動由姐妹市委員會結合僑界領袖共同籌辦，除文化交流外，也希望未來擴展至科技、AI及經濟合作等不同主題，讓舊金山灣區的創新科技與台灣優勢產業建立更多連結，促進雙方經濟互動。

舊金山台北姐妹市委員會 Chanile Chang表示，姐妹市委員會目前每周召開線上會議籌備活動，大量義工投入場地布置、音響、插花及接待等工作，展現社區高度凝聚力。她感謝僑胞踴躍捐款及企業贊助，讓活動得以順利推動。

據了解，7月12日於亞洲藝術博物館舉行的首場活動採邀請制，約有200位贊助者及嘉賓出席。7月18日下午2時至4時30分則在金山灣區華僑文教服務中心舉辦公開論壇，提供約600個座位，免費開放民眾參加，希望讓更多社區居民深入認識台灣文化。

談到未來規畫，主辦方表示，希望以姐妹市交流為基礎，促成更多官方互動，包括推動台北市長蔣萬安正式訪問舊金山。姐妹市委員會將秉持中立角色協助促成交流，將有助於深化兩市超過半世紀的姐妹市情誼。

雙方市長已準備象徵友誼的紀念禮物，期待未來有機會親自交換，為台北與舊金山的交流開啟新篇章。

今年活動以「品牌台灣」為主題，除了文化藝術交流，也希望結合台灣科技、民主自由及多元包容等特色，向國際社會展現台灣形象，並持續透過文化、科技與民間交流，深化台灣與加州、舊金山之間的合作關係。

精華 FAQ

  • 活動主軸是以「品牌台灣」向灣區主流社會介紹台灣文化、民主與多元包容特色，同時透過文化外交累積能量，推進台北與舊金山更深層的交流合作。

  • 首場於7月12日在亞洲藝術博物館舉行，採邀請制，約200位贊助者與嘉賓出席；7月18日則在金山灣區華僑文教服務中心辦公開論壇，免費開放約600席。

  • 主辦方希望以姐妹市平台擴大至科技、AI與經濟合作，並促成台北市長蔣萬安訪問舊金山，讓兩市延續半世紀情誼，開啟更多官方與民間互動。

舊金山 灣區 羅偉

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