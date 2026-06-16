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TCML辦華文小市集 實踐語言學習

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TCML北加中華文化學習中心成果活動，實踐語言學習展現豐碩成果。(僑教中心提供)
TCML北加中華文化學習中心成果活動，實踐語言學習展現豐碩成果。(僑教中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

TCML北加中華文化學習中心舉辦華文小市集，讓學員透過模擬交易、品嘗美食與分享成果，在輕鬆情境中實踐華語溝通。

臺灣華語文學習中心（TCML）-北加中華文化學習中心日前舉辦一場充滿互動、實用性與學習意義的「華文小市集」成果展活動。本期基礎1班及進階2班分別設置攤位，學員帶來自己想要交換禮物，以課堂中所學華語文實際運用在生活情境「市集」中買賣商品，激勵學員在輕鬆又真實的活動中開口練習。

校長李亭儀表示，本次活動以「語言實踐」為核心理念，許多學員平時在家庭或工作環境中缺乏使用華語的機會，因此，如何創造真實且輕鬆的語言情境，一直是教師團隊努力的方向。透過模擬市集活動，學員能在沒有壓力的環境中開口說華文，將課堂學習成果轉化為實際溝通能力。

活動過程中，學員自然地運用課堂所學詞彙及句型，例如：「多少錢？」「太貴了！」「可以便宜一點嗎？」「我喜歡這個。」「我想買這個。」以及各種數字、價格和金額，將課本內容結合實際情境而變得更加生動有趣，無形中增進學員學習自信。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，「華文小市集」兼具趣味性與實用性，透過情境式教學及角色扮演，不僅有效落實語言實踐的教學目標，更以寓教於樂的方式提升學習成效。

市集中並提供臺灣美食，供學員品嘗，結束前安排分享時間，每位學員介紹自己花費金額以及購買的商品，學員們意猶未盡，一邊協助整理場地，一邊興奮分享自己的戰利品，並相約下學期繼續回到課堂學習華語。

精華 FAQ

  • 活動以語言實踐為核心，透過模擬市集讓學員在真實又輕鬆的情境中開口說華語，將課堂所學轉化為生活中的溝通能力。

  • 學員分組設攤並進行買賣交換，實際使用「多少錢」「可以便宜一點嗎」等詞句，練習數字、價格與購物對話，增進表達自信。

  • 活動尾聲安排分享時間，學員介紹花費與購買物品，並協助整理場地；大家意猶未盡，也約定下學期繼續回課堂學華語。

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