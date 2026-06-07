AAGG攜手BAJC 挺聖塔克拉拉縣地檢長羅森競選連任

聖塔克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)與支援組織人員合影。(AAGG-PAC提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AAGG-PAC與BAJC在庫比蒂諾聯合募款，力挺羅森連任。

AAGG-PAC與BAJC在庫比蒂諾聯合募款，力挺羅森連任。 重點二： 兩大少數族裔社群以公共安全、教育與經濟議題建立合作。

兩大少數族裔社群以公共安全、教育與經濟議題建立合作。 重點三：羅森承諾持續打擊仇恨犯罪，並強化亞裔與猶太社群權益。

2026年5月17日，矽谷 核心城市庫比蒂諾的知名猶太 餐廳Oren's Hummus內，各界菁英雲集、氣氛熱烈。致力推動亞裔 參政、提升亞裔政策影響力的全國性無黨派政治行動委員會-- 亞裔參政力求優良政府（Asian Americans for Good Government，簡稱 AAGG-PAC），於此地隆重舉辦聯合募款午餐會，全力支持現任聖塔克拉拉縣地檢長傑夫・羅森（Jeff Rosen）競選連任。本次活動迎來灣區猶太聯盟（Bay Area Jewish Coalition，簡稱 BAJC）聯盟總監吉莉・亞哈洛姆（Gilli Yahalom）親身與會，宣告加州兩大少數族裔社群正式締結深度戰略同盟，以共同價值觀為紐帶，攜手捍衛公民權益，共築包容安定的社區環境。

凝聚亞裔力量、賦予社群發聲權，是AAGG-PAC始終不變的核心宗旨。這場募款午餐會匯集矽谷地區AAGG-PAC核心支持者、亞裔商界領袖與社區代表，猶太社群菁英及政壇人士亦齊聚現場，跨越種族界線，共同研討灣區公共安全與社區發展規劃。AAGG-PAC全國主席巨輝博士（Dr. Hui Ju）率領新任領導團隊發表開場致詞，態度堅定、言辭懇切，高度肯定羅森地檢長長年以來，守護亞裔與猶太社群公共安全的傑出貢獻與責任擔當。

聖塔克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)與支援組織人員合影。(AAGG-PAC提供)

跨越族群合作

巨輝主席表示，AAGG-PAC與BAJC秉持高度一致的核心價值，這亦是雙方跨越族群、攜手合作的根基。面對2026年加州期中選舉的嚴峻情勢，兩大組織將展開緊密合作，於舊金山灣區乃至加州全境，共同支持恪守四大核心訴求的政治候選人，分別為公共安全、擇優教育、扶持中小企業、經濟成長與發展機遇。

四大訴求切實回應兩大社群共同心聲：公共安全方面，維護社區安定，貫徹法律公正執行，零容忍打擊各類仇恨犯罪；擇優教育層面，推崇以實力為評判標準、保障人人平等的教育體制，守護學術水準與教育公平；扶持中小企業上，推動簡化行政流程、降低營運成本，助力創業者發展，帶動地方經濟活力；經濟發展領域，聚焦創新研發、創造就業崗位，擘畫長遠穩健的經濟發展藍圖。

此番跨族群聯盟，充分體現BAJC的經營理念。該組織始終突破單一社群局限，積極與華人等少數族群建立合作關係，整合各方資源與專業能力，推動惠及全體民眾的正向改變。亞哈洛姆總監談到，亞裔與猶太族群皆是加州多元社會不可或缺的一份子，長期以來同樣面臨仇恨犯罪、權益受損等問題，唯有同心協力、聯合發聲，方能鞏固防線，守護共同家園。

抵禦仇亞暴力

身為本次募款活動核心人物，獲AAGG-PAC鼎力支持的羅森地檢長發表專題演說，回顧新冠疫情期間，與亞裔社群同心抵禦仇亞暴力的歷程，言語真摯、立場堅定。

羅森鄭重聲明，對於仇亞犯罪以及所有類型的仇恨犯罪，絕對秉持零容忍態度，絕不寬恕侵害少數族群的違法行為。他向現場亞裔、猶太代表作出承諾，若順利連任，將持續強化治安治理，嚴懲仇恨犯罪，完善受害者救助機制，全力保障民眾生命財產安全；同時持續優化經商環境，助力中小企業穩定經營，恪守法律公平正義，切實維護兩大族群合法權益。

羅森深耕聖塔克拉拉縣司法體系多年，施政成果備受民眾肯定，在保障少數族群權益上屢創佳績。其帶領檢察團隊推動人員多元化發展，亞裔檢察官數量較2010年增長五成有餘，並促成五位亞裔檢察官晉升管理職位，打破少數族群在司法界的升級藩籬。疫情期間，他率先發布反仇恨犯罪宣導，針對性遏止歧視與暴力事件，多起仇亞案件皆依法嚴懲。身為猶太裔，羅森深切明白仇恨帶來的傷害，堅決抵制反猶思想與各類歧視，促進各族群彼此尊重、和睦共處。諸多務實作為，完全契合AAGG-PAC 的候選人評判標準，也獲得猶太社群廣泛認同。

舉辦募款餐會

這場於Oren's Hummus舉辦的聯合募款餐會，不僅為羅森的競選之路增添資金與資源助力，更釋放明確的政治訊息：加州亞裔與猶太社群透過實質政治行動，消除隔閡、凝聚共識，合力防範治安隱憂，守護自身核心權益。

邁入 2026 年加州期中選舉關鍵階段，AAGG-PAC 將恪守信念，秉持「我們支持為亞裔美國人挺身而出之人」的宗旨。以本次跨族群合作為契機，持續舉辦候選人會面、公共議題論壇等活動，搭建選民與政治領袖的溝通橋樑，壯大亞裔社群力量，提升少數族群政治影響力。

往後 AAGG-PAC 與 BAJC 將以此合作為起點，建立長期穩固的互動模式，圍繞公共安全、教育公平、經濟發展等重要議題，爭取更多符合兩大族群整體利益的政策落地。憑藉團結力量穩固治安防線，透過互助合作推動加州繁榮發展，持續為打造多元包容、安定和諧的加州社會貢獻心力。