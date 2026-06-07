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北加男試圖帶爆炸物登機炸周末航班？ 在沙加緬度機場被捕

編譯組／綜合報導
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北加一名男子試圖攜帶爆裂物、打火機、刀具和束線帶在沙加緬度機場登機被捕。(自沙加...
北加一名男子試圖攜帶爆裂物、打火機、刀具和束線帶在沙加緬度機場登機被捕。(自沙加緬度國際機場臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沙加緬度男子在機場遭查獲疑似爆炸裝置，準備搭機前往夏洛特。
  • 重點二：TSA在其行李內發現煙火爆炸物、定時手機、刀剪與其他可疑物品。
  • 重點三：聯邦檢方指控他非法持有爆炸物，最高可判五年徒刑與二十五萬美元罰款。

聯邦檢察官指控一名沙加緬度男子，涉嫌策畫在周末航班上引爆炸彈。

「紐約郵報」報導，美國運輸安全管理局(TSA)官員在沙加緬度國際機場的這名男子隨身行李中，發現一個爆炸裝置、一支帶有倒數計時器的手機，以及一條神秘信息。

根據位在沙加緬度的美國檢察官辦公室，49歲的瓊斯(Kimani Osayande Jones，又名Jackson)周二被控非法持有爆炸物。事件發生在上周六晚上約9時。

當局指出，瓊斯在抵達TSA安檢處時，用圍巾遮住臉，戴著藍色乳膠手套，準備搭乘飛往夏洛特(Charlotte)班機。

在搜查他的行李時，TSA官員發現一個非法的M型煙火爆炸物、一個打火機、一把刀、一把剪刀與剪刀刀片、一個氣霧罐以及一些束線帶。

聯邦調查局與沙加緬度縣警察局拆彈專家，隨後對爆炸物進行測試並銷毀。

官員表示，裝置內含火藥與導火線保險絲，「具有效能且動量十足」(viable and energetic)，足以造成重大破壞。聲明指出，爆炸裝置有可能造成人員傷亡。若該裝置在飛行高度超過10000英尺的增壓飛機、靠近窗戶附近引爆，有可能損壞飛機並導致機艙失壓。

調查人員報告，在瓊斯身上發現五支手機。其中一支手機，據稱已啟用15分鐘定時器，隨時可以啟動；另一支手機則顯示一個未知號碼，並附有「我們將期待你的來電。」(we will be awaiting your call.)訊息。

聯邦當局表示，這項檢查發現，可能避免一場潛在災難局面。

根據警方記錄，瓊斯目前仍被關押在沙加緬度縣主監獄，不得保釋，已被聯邦當局拘留。若罪名成立，他將面臨最高五年聯邦監獄監禁與最高 25 萬美元罰款。

精華 FAQ

  • 案件發生在沙加緬度國際機場，嫌犯當時準備搭乘飛往夏洛特的班機。當局指出，他在通過TSA安檢前就已被發現攜帶可疑爆炸裝置。

  • TSA在他的隨身行李中查到一個M型煙火爆炸物、打火機、刀、剪刀與剪刀刀片、氣霧罐及束線帶，另有帶倒數計時器的手機與神秘訊息。

  • 瓊斯目前被聯邦當局拘留，且不得保釋。若非法持有爆炸物罪名成立，他最高可能面臨五年聯邦監禁，並被處以最高二十五萬美元罰款。

北加 夏洛特

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