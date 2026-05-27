返台健檢醫美5/30講座 破百人報名

北加州中國大專校聯會主辦「健檢x醫美」講座，由於報名人數踴躍，時間與場地有所調整。（主辦單位提供）

灣區 返台健檢與醫美需求近年持續受到關注，由北加州 中國大專校聯會主辦的「健檢x醫美」講座，將於5月30日下午在金山灣區文教中心大廳舉行，邀請舊金山 台灣貿易中心主任劉美智主講，分享台灣健檢、醫美消費趨勢，以及返台安排療程與就醫等相關資訊。

由於報名相當踴躍，目前人數已突破百人，主辦單位也將活動地點由多功能廳調整至大廳，希望提供更舒適的參與空間。

劉美智長期推動台美經貿與產業交流，近年也持續關注台灣健康產業、醫療服務及熟齡市場發展，主辦單位此次邀請她分享觀察，希望協助海外僑胞更了解台灣近年醫療與醫美產業趨勢，以及返台安排健檢與療程時可注意的方向。

主辦單位指出，近年不少旅居海外民眾返台探親時，也會同步安排健康檢查或醫美療程，除了語言方便外，台灣醫療品質、服務效率及相對親民的價格，也是吸引許多僑胞的重要原因，因此相關議題在灣區社群中一直具有高度討論。

本次講座將從「如何挑選醫院」、「健檢與醫美消費趨勢」、「療程安排注意事項」等方向切入，並安排現場Q&A交流，除了分享返台健檢資訊外，也將介紹近年台灣熱門醫美與熟齡保養趨勢，希望讓民眾對於相關療程資訊更安心。活動現場除備有茶點與抽獎活動外，前10名完成報名者，還有機會獲得中華航空貴賓室使用券，希望透過輕鬆互動方式，吸引更多民眾了解返台健檢與醫美相關資訊。