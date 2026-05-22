FAPA北加第10份官方支持文件：庫比蒂諾市議會納台美人傳統周

第10份官方支持文件由庫比蒂諾市長摩爾頒發，區域委員Stacy代表受領。（FAPA提供）

繼日前獲得九份地方與聯邦民選官員祝賀信與官方支持文件後，台灣人公共事務會（ FAPA）北加 州分會，19日再於矽谷城市庫比蒂諾取得重要進展。庫比蒂諾市議會於今年「亞裔美國人與太平洋島民傳統月」（Asian American and Pacific Islander Heritage Month）公告中，正式納入「台美人傳統周」（Taiwanese American Heritage Week）內容，由市長摩爾（Kitty Moore）在市政會議中公開宣讀，成為北加州 台美社群今年第10份官方支持文件。

台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會獲頒第10份官方支持文件。（FAPA提供）

僑務委員吳怡明醫師與區域委員Stacy，暨灣區多個台美社團代表共同出席。（FAPA提供）

此次公告由台灣人公共事務會北加州分會協調推動，並邀集灣區 多個台美社團與僑界代表共同出席，展現灣區台美社群持續參與地方公共事務的能量與凝聚力。

當晚共同出席的團體與代表包括僑務委員吳怡明醫師、庫市─台中友誼城市協會、矽谷台灣同鄉會、南灣台灣同鄉會、北加州台灣文化體育協會、Taiwan Next Foundation、北美台灣人工程師協會總會、耕南書院、真心愛台灣、台灣志工社、台灣協志會等，來自不同世代與專業領域的台美社群代表共同參與，展現出台美人在灣區公共事務中的跨領域連結與社群動員力。

市長摩爾表示，庫比蒂諾長期透過與台灣新竹、新北等姊妹市，建立深厚的文化交流與友誼連結，展現庫比蒂諾多元社區特色；她也表彰5月10日至17日「台美人傳統周」，並感謝FAPA等團體長期參與社區公共事務。

副市長趙良方提到，庫比蒂諾上周末剛舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，今年已是第四年舉行，相關活動長期由亞太裔社區人士推動，並獲得包括FAPA等團體支持，展現庫比蒂諾多元族裔社群持續投入文化交流與公共參與的成果。

庫比蒂諾長長期為矽谷重要科技城市，與台灣亦維持密切城市交流關係。除新竹市自2007年起與庫市締結姊妹市外，新北市亦於2021年與庫市締結友誼城市，推動高中生赴美交流與技職人才培育合作；此外，庫市也和台中市及宜蘭市維持友好城市關係，持續透過文化、教育與民間互動深化與台灣的連結，也讓此次「台美人傳統周」公告更具象徵意義。

僑務委員吳怡明表示，「台美人傳統周」不僅能讓更多美國主流社會認識台灣文化的多元與深厚，也讓在海外成長的年輕台美人重新感受到自身文化根源的價值與驕傲，象徵文化傳承、身份認同以及社群情感凝聚的重要時刻。

FAPA表示，「台美人傳統周」近年除持續獲得聯邦與州級民選官員支持外，地方城市參與度也持續提升，今年已有多個城市透過市議會公告、公開宣讀及表揚等方式響應，反映台美社群多年深耕地方公共事務與文化交流，逐步累積的成果。

庫比蒂諾的祝賀公告信。（FAPA提供）