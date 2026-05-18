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世華北加州分會 舉辦跨產業女性高峰會

記者王湘涵／庫比蒂諾報導
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「矽谷台灣女性跨產業領導力高峰會」，僑務委員會副委員長李姸慧（前排右三）、金山灣...
「矽谷台灣女性跨產業領導力高峰會」，僑務委員會副委員長李姸慧（前排右三）、金山灣區文教中心莊雅淑主任（後排左四）、駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔（前排右二）、加州參議員Dave Cortese（前排右四）、庫比蒂諾副市長趙良方（前排右一），以及多位灣區政商與僑界人士到場參與。（僑委會提供）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會16日在矽谷舉辦「矽谷台灣女性跨產業領導力高峰會」，邀集科技、創業、餐飲、公益與青年世代女性代表參與對談，聚焦AI時代下女性在矽谷的職涯發展與跨界經驗，也呈現灣區台灣女性社群從傳統僑界交流，逐漸走向跨產業合作的趨勢。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會16日在矽谷舉辦「矽谷台灣女性跨產業領導力高峰...
世界華人工商婦女企管協會北加州分會16日在矽谷舉辦「矽谷台灣女性跨產業領導力高峰會」。（僑委會提供）

僑務委員會副委員長李妍慧於金山灣區文教中心莊雅淑主任的陪同下出席活動，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、加州參議員柯提斯（Dave Cortese）以及庫比蒂諾副市長趙良方等，多位灣區政商與僑界人士也到場參與交流。李妍慧表示，這是她首次訪問矽谷，很高興能在全球科技重鎮參與由世華北加州分會舉辦的女性領導力高峰會。

「AI時代的創新與影響力」，邀請（由左至右）：高椿惠（Alice Kao）、張筱...
「AI時代的創新與影響力」，邀請（由左至右）：高椿惠（Alice Kao）、張筱涵（Chanile Chang）、謝佩穎（Peggy Hsieh）、蘇淑蓉（Sandra Su）以及劉嘉寧（Servina Liu），分享在AI浪潮下的職涯轉型與跨界合作。（世界華人工商婦女企管協會北加州分會提供）

本次高峰會以「AI時代的創新與影響力」為主題，探討人工智慧與數位轉型快速發展下，女性如何在不同產業中建立領導力與跨域合作的能力。主辦單位表示，希望透過論壇形式促進不同世代與產業女性交流，也深化台美之間的產業與文化互動。

僑務委員會副委員長李姸慧（右）和庫比蒂諾副市長趙良方（左）合影。（僑委會提供）
僑務委員會副委員長李姸慧（右）和庫比蒂諾副市長趙良方（左）合影。（僑委會提供）

活動與談人橫跨不同產業領域，包括Alexander’s Steakhouse餐廳創辦人張筱涵（Chanile Chang）、太陽能公司高階主管暨真心愛台灣會長高椿惠（Alice Kao）、青商潛力之星暨OMG活動設計公司創辦人謝佩穎（Peggy Hsieh）、世臺基金會生命教育學會會長蘇淑蓉（Sandra Su），以及TAITA矽谷臺美產業科技協會會長劉嘉寧（Servina Liu）等人，分享在AI浪潮下的職涯轉型、創業經驗與跨界合作觀察。

以「AI時代的創新與影響力」為主題，邀集科技、創業、餐飲、公益與青年世代女性代表...
以「AI時代的創新與影響力」為主題，邀集科技、創業、餐飲、公益與青年世代女性代表參與對談。（僑委會提供）

李妍慧指出，現場匯聚科技、創業、文化與公益等領域的優秀女性，展現出台灣女性細膩、包容且具跨界整合的能力與特質，也持續在國際舞台展現亮眼成就；她同時強調，僑委會長期致力打造全球僑胞交流平台，支持海外女性專業人士建立連結與合作機會，當更多具有「台灣連結」的女性領袖在國際間發光發熱，也能讓世界看見台灣柔韌而堅定的力量。

主辦單位希望未來持續透過類似活動，提升台灣女性在國際社群中的能見度與影響力。（僑...
主辦單位希望未來持續透過類似活動，提升台灣女性在國際社群中的能見度與影響力。（僑委會提供）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如表示，世華北加州分會長期關注女性專業成長與國際交流，希望透過此次高峰會，讓不同世代與產業背景的女性彼此交流學習，在AI時代快速變動的環境中建立更多合作與支持網絡。

活動也安排現場Q&A與交流時間，與會者針對AI時代下的跨業發展、女性職涯轉型與多元領導模式進行討論；主辦單位希望未來持續透過類似活動，提升台灣女性在國際社群中的能見度與影響力。

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